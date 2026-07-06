Od sportskog do poslovnog looka: 5 chic načina kako nositi bermude ovog ljeta

Bez obzira preferirate li opuštene outfite za svaki dan ili tražite ideje za uredske kombinacije tijekom toplijih mjeseci, bermude nude bezbroj mogućnosti stiliziranja. Donosimo pet načina kako ih nositi – od sportskog do poslovnog looka

Bermude su i ove sezone jedan od najpoželjnijih ljetnih komada, a zahvaljujući nešto dužem kroju i elegantnijoj silueti, podjednako dobro funkcioniraju u opuštenim, sportskim i poslovnim kombinacijama. Upravo je njihova svestranost razlog zašto ih sve češće viđamo u kolekcijama high street brendova, ali i na ulicama modnih prijestolnica. Otkrivamo pet načina kako ih stilizirati ovog ljeta – od ležernih dnevnih izdanja do outfita prikladnih za ured.

Neutralna kombinacija koja uvijek izgleda chic

Jedna od najvećih prednosti bermuda jest njihova praktičnost tijekom visokih temperatura. Široki kroj omogućuje udobnost i prozračnost, a upravo zato odlično funkcioniraju u jednostavnim kombinacijama. Spojite ih s laganom pamučnom ili lanenom košuljom u neutralnim tonovima poput bijele, bež ili svijetlosive, a cijeli outfit upotpunite minimalističkim sandalama ili japankama s potpeticom. Rezultat je nenametljiv, elegantan i vrlo ljetni izgled.

Sportski outfit s trendi prizvukom

Sportska estetika i dalje je jedan od vodećih trendova, a bermude se savršeno uklapaju u takve kombinacije. Nosite ih uz retro sportsku jaknu, oversized majicu ili polo model te omiljene tenisice. Dodajte šiltericu ili sportsku torbicu preko ramena i dobit ćete outfit koji izgleda moderno, opušteno i idealan je za gradske šetnje ili vikend druženja.

Bermude mogu izgledati i poslovno

Poslovni dress code posljednjih godina postao je znatno ležerniji, a bermude su pronašle svoje mjesto i u uredskim kombinacijama. Ključ je u odabiru modela ravnog kroja koji izgleda poput elegantnih hlača. Kombinirajte ih s odgovarajućim blejzerom, košuljom ili jednostavnim topom te mokasinama ili zatvorenim salonkama. Takav outfit djeluje sofisticirano, a istovremeno je znatno ugodniji za nošenje tijekom ljetnih vrućina.

Smart casual za svaku priliku

Ako tražite kombinaciju koja će jednako dobro funkcionirati za odlazak na posao, ručak u gradu ili večernje druženje, bermude su odlična polazna točka. Nosite ih uz lagani pleteni pulover prebačen preko ramena ili tanki kardigan, kvalitetnu majicu bez rukava te mokasine ili elegantne ravne cipele. Dodajte velike sunčane naočale i jednostavan nakit za dojam bezvremenske elegancije.

Poigrajte se kontrastima

Bermude su dovoljno svestran komad da podnose i nešto odvažnije modne kombinacije. Upravo zato nemojte se bojati spajati različite stilove. Elegantne bermude možete nositi uz hoodie, ženstvene sandale s potpeticom ili upečatljivu torbu koja će biti glavna zvijezda outfita. Upravo takvi neočekivani spojevi stvaraju zanimljive kombinacije koje izgledaju moderno, osobno i daleko od predvidljivog.

Udobne, prozračne i iznenađujuće svestrane, bermude jednako dobro funkcioniraju u ležernim, sportskim i elegantnim kombinacijama, a u nastavku izdvajamo i nekoliko favorita iz aktualne ponude popularnih high street brendova.

Arket - 79 €

Arket - 69 €

COS - 59 €

COS - 69 €

COS - 89 €

H&M - 29,99 €