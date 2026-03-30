Od klasike do razigranih modela: Ovo su najpoželjniji sakoi za proljeće

Sako se ponovno vraća u središte proljetne garderobe kao nezaobilazan i svestran komad. Ovosezonski trendovi donose raznolike krojeve i stilove – od klasičnih i lanenih varijanti do modernih dizajna bez ovratnika i upečatljivih napoleon modela – koji se lako uklapaju u poslovne i ležerne kombinacije

S dolaskom proljeća naša garderoba doživljava laganu transformaciju, a među ključnim komadima koji se svake sezone iznova potvrđuju kao neizostavni ističu se sakoi. Ovaj bezvremenski klasik već odavno nadilazi granice poslovnog odijevanja te postaje svestran komad koji jednako dobro funkcionira u elegantnim, ali i opuštenijim kombinacijama. Upravo zato, sako se s razlogom smatra must-have komadom u svakom ormaru.

Ovog proljeća modna scena donosi iznimno raznolike interpretacije ovog kultnog komada. Klasični krojevi i dalje su prisutni, ali dolaze osvježeni modernim detaljima i laganijim materijalima koji odgovaraju toplijim danima. Posebno se ističu modeli od lana, koji zahvaljujući svojoj prozračnosti i prirodnom izgledu savršeno utjelovljuju proljetnu estetiku. Takvi sakoi djeluju opušteno, ali i dalje zadržavaju dozu elegancije, što ih čini idealnim izborom za svakodnevne, ali i poslovne prilike.

Uz klasične varijante, u fokus dolaze i nešto razigraniji modeli. Sakoi s vezanjem umjesto klasičnog kopčanja unose dozu ležernosti i ženstvenosti, dok ujedno naglašavaju siluetu na suptilan način. Ovaj detalj čini ih posebno zanimljivima za kombiniranje u dnevnim i večernjim outfitima. Veliki proljetni hit su i sakoi bez ovratnika, koji odišu minimalizmom i modernim pristupom dizajnu, savršeno se uklapajući u capsule garderobu.

Posebnu pažnju privlače i modeli inspirirani napoleon stilom, koji donose dašak povijesne elegancije kroz strukturirane krojeve, naglašena ramena i upečatljive detalje. Ovakvi sakoi postaju statement komad svake kombinacije te su idealan izbor za one koji žele unijeti malo dramatičnosti i luksuza u svakodnevni stil. Kad su u pitanju boje, dominiraju modeli u neutralnim i zemljanim nijansama, no pažnju privlače i sakoi u pastelnim tonovima poput nebesko plave i ružičaste koji se savršeno uklapaju u romantične proljetne kombinacije.

Jedna od najvećih prednosti sakoa njegova je svestranost. Može se nositi kao dio poslovnog outfita u kombinaciji s hlačama ili suknjom, ali jednako dobro funkcionira i u ležernim izdanjima – prebačen preko haljine, uz traperice i majicu ili kao lagana zamjena za jaknu u prijelaznom razdoblju. Upravo ta prilagodljivost čini ga ključnim komadom proljetne garderobe. Bez obzira na stil koji preferiraš, ovog proljeća ponuda je bogatija nego ikad, a različiti krojevi, materijali i detalji omogućuju da svatko pronađe savršen model za sebe.

U nastavku donosimo high street favorite koji će se lako uklopiti u svaki ormar i podići tvoje proljetne kombinacije na novu razinu.

