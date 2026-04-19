20 chic noviteta iz Zare koji su na našoj listi želja za proljeće i ljeto
Zara je već godinama jedan od omiljenih high street brendova kojem se uvijek iznova vraćamo kada tražimo inspiraciju za novu sezonu. Zarine kolekcije redovito prate aktualne trendove s modnih pista, ali ih uspješno reinterpretiraju na način koji je nosiv i prilagođen svakodnevnim kombinacijama. S dolaskom toplijih dana, nova ponuda ponovno je privukla pažnju i donijela niz chic komada koje je zaista teško ignorirati.
Ovosezonska kolekcija donosi baš raznoliku ponudu u kojoj svatko može pronaći nešto za sebe. Od modernih kožnih jakni koje su savršen prijelazni komad, do cargo modela koji i dalje ne silaze s modne scene, Zara vješto balansira između trendovskog i praktičnog. Posebno se ističu haljine - od lepršavih lanenih modela do elegantnijih varijanti s resicama.
Detalji također igraju veliku ulogu ove sezone pa tako teksture i zanimljivi krojevi unose dozu dinamike u svaki look. Kožne cipele dolaze u minimalističkim, ali efektnim izdanjima, dok su komadi od lana nezaobilazan izbor za toplije dane. Za poslovne kombinacije tu su klasične košulje i blejzeri koji djeluju svježe i moderno, ali i dalje zadržavaju dozu elegancije.
U moru odličnih noviteta, izdvojili smo 20 favorita koji su nas posebno oduševili te ih stavljamo na listu želja za proljeće i ljeto.