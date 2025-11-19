Novi damski look Kate Middleton: Zasjala u sivom odijelu, a jedan detalj se posebno istaknuo

Diskretnim nakitom u obliku visećih naušnica i svojom prepoznatljivom raspuštenom valovitom kosom zaokružila je cijelu kombinaciju

Princeza od Walesa pojavila se na Future Workforce Summitu u Londonu, važnom događanju posvećenom isticanju potrebe ulaganja u rani razvoj djece. Ondje je ponovno pokazala kako izgleda suvremena i elegantna poslovna žena.

Za ovu prigodu Kate Middleton odabrala je odijelo svog omiljenog dizajnera Rolanda Moureta – klasično, svijetlosivo, sa širokim nogavicama. Ispod njega nosila je svilenkastu bluzu s volanima brenda Knatchbu lla, komad koji često bira jer njegov romantični, nježniji izgled odlično nadopunjuje strogo krojeno odijelo. Popularnost volana vidljiva je i ove sezone, a nosimo ih i na bluzama i na haljinama, ali i suknjama.

Poslovni look Kate je zaokružila crnom poslovnom torbom i klasičnim crnim salonkama s debelom petom koja pruža dodatnu stabilnost. Diskretnim nakitom u obliku visećih naušnica i svojom prepoznatljivom raspuštenom valovitom kosom zaokružila je cijeli look.

Outfit je upotpunila nizom od čak četiri prstena na lijevoj ruci, koji imaju posebnu simboliku. Iako je prije nosila samo zaručnički prsten pokojne princeze Diane, sada često nosi sva četiri prsten zajedno uključujući omiljeni safirni prsten i vjenčani prsten.