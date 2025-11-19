Moda
BRITANSKI GLAMUR

Novi damski look Kate Middleton: Zasjala u sivom odijelu, a jedan detalj se posebno istaknuo

Žena.hr
19. studenoga 2025.
Novi damski look Kate Middleton: Zasjala u sivom odijelu, a jedan detalj se posebno istaknuo
Profimedia
Diskretnim nakitom u obliku visećih naušnica i svojom prepoznatljivom raspuštenom valovitom kosom zaokružila je cijelu kombinaciju

Princeza od Walesa pojavila se na Future Workforce Summitu u Londonu, važnom događanju posvećenom isticanju potrebe ulaganja u rani razvoj djece. Ondje je ponovno pokazala kako izgleda suvremena i elegantna poslovna žena. 

Novi damski look Kate Middleton: Zasjala u sivom odijelu, a jedan detalj se posebno istaknuo
Profimedia

Za ovu prigodu Kate Middleton odabrala je odijelo svog omiljenog dizajnera Rolanda Moureta – klasično, svijetlosivo, sa širokim nogavicama. Ispod njega nosila je svilenkastu bluzu s volanima brenda Knatchbu lla, komad koji često bira jer njegov romantični, nježniji izgled odlično nadopunjuje strogo krojeno odijelo. Popularnost volana vidljiva je i ove sezone, a nosimo ih i na bluzama i na haljinama, ali i suknjama. 

Novi damski look Kate Middleton: Zasjala u sivom odijelu, a jedan detalj se posebno istaknuo
Profimedia

Poslovni look Kate je zaokružila crnom poslovnom torbom i klasičnim crnim salonkama s debelom petom koja pruža dodatnu stabilnost. Diskretnim nakitom u obliku visećih naušnica i svojom prepoznatljivom raspuštenom valovitom kosom zaokružila je cijeli look. 

Novi damski look Kate Middleton: Zasjala u sivom odijelu, a jedan detalj se posebno istaknuo
Profimedia

Outfit je upotpunila nizom od čak četiri prstena na lijevoj ruci, koji imaju posebnu simboliku. Iako je prije nosila samo zaručnički prsten pokojne princeze Diane, sada često nosi sva četiri prsten zajedno uključujući omiljeni safirni prsten i vjenčani prsten. 

Pročitajte još o:
Kate MiddletonModa
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BRITANSKI GLAMUR
Novi damski look Kate Middleton: Zasjala u sivom odijelu, a jedan detalj se posebno istaknuo