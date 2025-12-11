Plavokosa dama iz centra Zagreba nosi najromantičnije modne dodatke

Svaka subota u centru metropole je pravo modno uzbuđenje jer Zagrepčani uživaju u kavi i šetnji, ali uvijek u pomno odabranim kombinacijama. Zagrebačka špica i prošle subote bila je prava zimska modna pozornica, a nas je oduševila prekrasna plavokosa dama u vrlo sofisticiranoj zimskoj kombinaciji. Njezin modni izbor bio je topao, ali u vrlo neutralnim tonovima. Siva proštepana kratka jakna vrlo je neutralna, dok je remen naglasio struk i ženstvenost. Nasmijana dama uz nju je nosila jednostavne smeđe hlače, a sve je to bila samo podloga za najvažnije elemente njezinog stajlinga.

Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Šubara i bijeli modni dodatak na ramenima pokazali su koliko detalji čak i u neutralnim bojama mogu svaki outfit učiniti raskošnim. Šubara je glamurozan zimski komad i savršeno je uokvirila nježno lice lijepe plavuše, a vezeni detalj na jakni donio je romantiku u tu subotnju kombinaciju. Romantično i graciozno - ovako bismo nazvali ovu inspirativnu modnu kombinaciju.