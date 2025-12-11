403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
ZAGREBAČKA ŠPICA

Plavokosa dama iz centra Zagreba nosi najromantičnije modne dodatke

Žena.hr
11. prosinca 2025.
Plavokosa dama iz centra Zagreba nosi najromantičnije modne dodatke
Pavao Bobinac/Dosadni fotograf
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Svaka subota u centru metropole je pravo modno uzbuđenje jer Zagrepčani uživaju u kavi i šetnji, ali uvijek u pomno odabranim kombinacijama. Zagrebačka špica i prošle subote bila je prava zimska modna pozornica, a nas je oduševila prekrasna plavokosa dama u vrlo sofisticiranoj zimskoj kombinaciji. Njezin modni izbor bio je topao, ali u vrlo neutralnim tonovima. Siva proštepana kratka jakna vrlo je neutralna, dok je remen naglasio struk i ženstvenost. Nasmijana dama uz nju je nosila jednostavne smeđe hlače, a sve je to bila samo podloga za najvažnije elemente njezinog stajlinga.

Plavokosa dama iz centra Zagreba nosi najromantičnije modne dodatke
Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Šubara i bijeli modni dodatak na ramenima pokazali su koliko detalji čak i u neutralnim bojama mogu svaki outfit učiniti raskošnim. Šubara je glamurozan zimski komad i savršeno je uokvirila nježno lice lijepe plavuše, a vezeni detalj na jakni donio je romantiku u tu subotnju kombinaciju. Romantično i graciozno - ovako bismo nazvali ovu inspirativnu modnu kombinaciju. 

Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaModa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZAGREBAČKA ŠPICA
Plavokosa dama iz centra Zagreba nosi najromantičnije modne dodatke