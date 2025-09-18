Kate Middleton zasjala u omiljenoj tijari princeze Diane koja nosi posebnu vrijednost

Baš ova tijara za princezu od Walesa i princa Williama ima sentimentalnu vrijednost

Princeza od Walesa plijenila je pažnju na svečanoj večeri u dvorcu Windsor, održanoj u čast američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove supruge Melanije. Za ovu prigodu odabrala je elegantnu zlatnu čipkastu haljinu dizajnerice Phillipe Lepley, koju je upotpunila svojim modnim dodacima i blistavom tijarom Lovers’ Knot.

Ova biserna tijara posebno je bliska Kate Middleton – od 15 događaja koji zahtijevaju nošenje tijare, čak deset puta odabrala je baš ovaj komad. Tijara ima i duboku povijesnu i sentimentalnu vrijednost: prvotno je izrađena 1914. za kraljicu Mary u radionici House of Garrard, inspirirana dijelom nakita princeze Auguste od Hessea. Nakon smrti kraljice Mary 1953., tijara je pripala kraljici Elizabeti II., koja ju je često nosila pedesetih godina, a kasnije posudila princezi Diani kao vjenčani dar 1981.

Iako je Diana prvotno planirala koristiti Spencer tijaru za vjenčanje, često je nosila Lovers’ Knot, unatoč tome što je ponekad izazivala glavobolje zbog svoje težine. Tijara je nakon razvoda Diane vraćena kraljici Elizabeti II. i čuvana je u palači sve dok je Catherine, tada vojvotkinja od Cambridgea, prvi put nije nosila na diplomatskoj večeri 2015. godine.

Od tada je Kate Lovers’ Knot nosila na više diplomatskih i državnih večera, uključujući svečani prijem za kralja Felipea i kraljicu Letiziju 2017., kralja Willema-Alexandera i kraljicu Maximu 2019., te predsjednika Macrona 2025. Tijaru je nosila i prilikom dolaska Donalda Trumpa u Buckinghamsku palaču 2019., kada ju je Kate ponovno odabrala.