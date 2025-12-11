Neke naše čitateljice već su okitile božićna drvca! Pogledajte tu raskoš i pronađite inspiraciju

Vrijeme adventa je najčarobnije doba godine, a božićno drvce je najljepši ukras koji obožavaju sve generacije. Mnogi su već okitili drvce u svojim domovima te uživaju u lampicama, ukrasima i mašnama. Ove godine svi žele raskoš u svojim domovima, a upravo to možete vidjeti na fotografijama koje vam donosimo u našoj galeriji. Naše drage čitateljice već su nam poslale fotografije na naše društvene mreže i sada vam donosimo pravu božićnu čaroliju.