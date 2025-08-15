Ove bi sastojke u kozmetici trebala izbjegavati ako je koža suha

Mogu dodatno isušiti tvoju kožu i uzrokovati iritacije

Neovisno o tome kakav tip kože imaš, ponekad je jednostavno teško pronaći formule koje će najbolje odgovarati tvom tipu kože, koje neće uzrokovati iritacije i kojima možeš ostati vjerna. Kada govorimo o suhoj koži, ključan je pronalazak proizvoda koji će ju hidratizirati, a da se pritom ne osjećaš kao da ti je koža još zategnutija nego što je bila. Zvuči kao pravi izazov, ali ni to nije nemoguće.

Uzmemo li u obzir da je, uz različite proizvode za njegu kože, šminka visoko na popisu onoga što gotovo svakodnevno stavljamo na svoje lice, važno je pronaći formule koje će zaista odgovarati tvom tipu kože. Za početak, potrebno je proučiti kakvi se sastojci preporučuju tvom tipu kože, a takav će ti savjet najbolje dati dermatolozi. Za suhu kožu, takvi su sastojci najčešće hidratizirajući, koji hrane i štite tvoju kožu, poput hijaluronske kiseline. Dermatologinja Deanne Robinson za portal Byrdie otkrila je da su humektanti i emolijenti sastojci na koje bi se trebala osloniti ako imaš suhu kožu. Humektanti privlače vodu u kožu, a najčešći humektanti su glicerin, hijaluronska kiselina i urea, a emolijenti su sastojci koji omekšavaju kožu i zadržavaju vlagu, poput mineralnih ulja i lanolina.

Ali kako to obično bude, uz svaki dobar sastojak dolazi i nekoliko štetnih koji dugoročno nisu dobri za tvoju kožu, a ovih pet sastojaka trebala bi izbjegavati ako imaš suhu kožu.

Alkohol

Ovaj se sastojak u različitim make up proizvodima može pojaviti u nekoliko različitih oblika - SD alkohol, denaturirani alkohol ili izopropanol sve su nazivi alkohola koji se može pojaviti u kozmetici, a koji jako isušuje i iritira kožu. Takve ćeš alkohole često pronaći na šminki ili puderima koji se brzo suše ili imaju matirajući finiš, a osim što isušuje, alkohol vrlo često uzrokuje i pojavu ekcema, psorijaze ili rozaceje.

Parfemi

Sintetički i prirodni parfemi često se dodaju u kozmetičke proizvode kako bi lijepo mirisali, ali i oni mogu biti štetni ako imaš osjetljivu ili suhu kožu jer ih tvoja koža smatra iritirajućima. Stoga, bez obzira na svoj tip kože, trebala bi izbjegavati proizvode koji u sebi sadrže parfeme, jer mogu uzrokovati iritaciju kože i potaknuti nastanak akni ili ekcema.

Parabeni

Parabeni se često spominju kada je riječ o prirodnoj kozmetici, ali malo tko zapravo zna što su - to su prezervativi i sintetički sastojci koji se dodaju u proizvode kako bi im produljili životni vijek, a velika je vjerojatnost da se svakodnevno susrećeš s parabenima. Parabeni mogu uzrokovati iritacije na tvojoj koži, posebno ako je suha i, samim time, sklona iritacijama i alergijama. To ne znači da bi u potpunosti trebala promijeniti svoju rutinu i proizvode zamijeniti samo onim prirodnim, ali potrebno je pripaziti što koristiš, jer su neki parabeni zabranjeni u Europskoj uniji.

Glikolna kiselina

Glikolna kiselina kemijski je eksfolijant koji se često koristi kako bi smanjio i očistio mitesere i začepljene pore, a koji bi trebala izbjegavati ako imaš suhu kožu. Iako je važan za uklanjanje mrtvih stanica kože, ako je tvoja koža suha, ovaj bi sastojak trebala izbjegavati u make up proizvodima i formulama koje nanosiš na lice.

Salicilna kiselina

Salicilna kiselina čest je sastojak u proizvodima namijenjenima masnoj koži i koži sklonoj aknama, a koji jako isušuje kožu. Upravo zbog toga bi ga trebala izbjegavati u make up proizvodima, kako tvoja suha koža ne bi postala još više suha.