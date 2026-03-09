403 Forbidden

Moda
ODABRANI MODNI KOMADI

Nina Badrić zapalila Sarajevo u glamuroznom zebra sakou: Evo koliko je izdvojila za njega

Žena.hr
9. ožujka 2026.
Nina Badrić zapalila Sarajevo u glamuroznom zebra sakou: Evo koliko je izdvojila za njega
Instagram/Nina Badrić
Pjevačica pjeva diljem regije, a za nastupe bira prekrasne modne komade

Naša pjevačica Nina Badrić uživa pjevajući dok njezina regionalna turneja "Moji ljudi" ruši sve rekorde posjećenosti. Nakon rasprodanih koncerata u Beogradu, Nina je oduševila i sarajevsku publiku, a djelić atmosfere podijelila je s obožavateljima na svom Instagram profilu.

U kratkom videu objavljenom na Instagramu, Nina pjeva svoj novi hit "Nismo djeca". Uz video je kratko napisala stih iz pjesme "Nismo djeca....", dodavši oznake #sarajevo i #mojiljuditour, čime je potvrdila da je snimka nastala na nedavnom gala koncertu održanom u sarajevskom BKC-u povodom Dana žena. Njezina izvedba, puna strasti i snažnog vokala, nikoga nije ostavila ravnodušnim, a publika je, sudeći po energiji, pjevala s njom uglas.

Nina je za nastup u Sarajevu odjenula elegantno odijelo upečatljivog zebra uzorka. Kao obožavateljica animal printa, Nina je izdvojila 6800 eura za prekrasan Schiaparelli sako koji je uparila sa hlačama istog uzorka. Od nakita je nosila zanimljivu ogrlicu koja se nazirala s jedne strane njenog vrata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)

 Nina za nastupe bira zaista izvrsne modne komade. Podsjetimo, za koncerte u Beogradu odlučila se za prekrasne večernje haljine - crnu i srebrnu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)

