20. kolovoza 2025.
Nina Badrić u pravom ljetnom izdanju, romantičnom mini haljinom privukla je sve poglede
Tomislav Miletić/pixsell
Nedavno je nastupila na koncertu duhovne glazbe u Starigradu na Hvaru, a publiku je oduševila svojim izvedbama i prepoznatljivim stilom

Popularna hrvatska pjevačica Nina Badrić, svakodnevno pratitelje oduševljava objavama svojih modnih izdanja na Instagram profilu. Trenutačno boravi na Hvaru,nedavno je nastupila na koncertu duhovne glazbe u Starigradu na Hvaru, a publiku je oduševila svojim predivnim vokalom i izvedbama te prepoznatljivim stilom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nina Badrić (@badrich)

Za nastup pred hvarskom publikom, Nina je odabrala bijelu haljinu kratkih, lepršavih rukava. Gornji dio haljine pratio je liniju tijela, dok je donji dio činila kratka suknja ukrašena volanima. Slojevita i romantična, ali i elegantna i šik.

Pravo ljetno izdanje, Nina je postigla i bosonogim izdanjem, što je naglasilo ležernost outfita. Pohvala i komentara nije nedostajalo na njezinoj objavi. 

