Nina Badrić u pravom ljetnom izdanju, romantičnom mini haljinom privukla je sve poglede

Nedavno je nastupila na koncertu duhovne glazbe u Starigradu na Hvaru, a publiku je oduševila svojim izvedbama i prepoznatljivim stilom

Popularna hrvatska pjevačica Nina Badrić, svakodnevno pratitelje oduševljava objavama svojih modnih izdanja na Instagram profilu. Trenutačno boravi na Hvaru,nedavno je nastupila na koncertu duhovne glazbe u Starigradu na Hvaru, a publiku je oduševila svojim predivnim vokalom i izvedbama te prepoznatljivim stilom.

Za nastup pred hvarskom publikom, Nina je odabrala bijelu haljinu kratkih, lepršavih rukava. Gornji dio haljine pratio je liniju tijela, dok je donji dio činila kratka suknja ukrašena volanima. Slojevita i romantična, ali i elegantna i šik.

Pravo ljetno izdanje, Nina je postigla i bosonogim izdanjem, što je naglasilo ležernost outfita. Pohvala i komentara nije nedostajalo na njezinoj objavi.