Zagreb organizira svečani koncert u čast Gabi, Arsena i Matije na Strossmayerovom trgu

U čast troje glazbenih velikana Gabi Novak, Matije Dedića i Arsena Dedića – Grad Zagreb priređuje svečani koncert koji će se održati u nedjelju, 14. rujna 2025. godine, na Strossmayerovom trgu, s početkom u 19.30 sati. Ulaz na koncert je besplatan.

Posjetitelje očekuje bogat i raznolik program pod umjetničkim vodstvom Ante Gele, u kojem će se izmjenjivati emotivne vokalne izvedbe bezvremenskih pjesama Gabi Novak, Arsena Dedića te Matije Dedića. Više od 60 glazbenika, glumaca, umjetnika i prijatelja obitelji nastupit će na koncertu koji slavi život i stvaralaštvo ove jedinstvene obitelji. Među izvođačima su i Zdenka Kovačiček, Jasna Zlokić, Darko Rundek, Drago Diklić, Goran Navojec, Natali Dizdar, Tina Vukov i ostali umjetnici.

Tijekom dvosatnog programa publika će moći uživati u najpoznatijim kompozicijama i pjesmama poput: Vino i gitare, Ono sve što znaš o meni, Dida moj, Moderato Cantabile, Zagrli me, Kuća za ptice i druge. Ovaj događaj predstavlja nezaboravno slavlje glazbe, poezije i stvaralaštva koje je obilježilo generacije.