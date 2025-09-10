Omiljeni brend ima kopiju kultne The Row torbe – crni tote model za svaki dan

Najbolja high street alternativa The Row torbi stiže iz COS-a – i izgleda jednako elegantno kao luksuzni original. Ove jeseni, COS je predstavio model koji neodoljivo podsjeća na kultni Park Tote The Rowa – crnu kožnu torbu idealnu za svaki dan

The Row, brend koji su osnovale slavne sestre Olsen, već godinama utjelovljuje filozofiju tihog luksuza. Njihov prepoznatljivi minimalistički dizajn, besprijekorna izrada i vječni komadi osvojili su modni svijet, iako su cijene često tema rasprava. Unatoč kritici na račun paprenih cifri, interes za njihove kolekcije ne jenjava – upravo suprotno, modeli poput Margaux torbe ili Park Totea postali su pravi modni klasici.

The Row

No, tamo gdje luksuz diktira trendove, high street brendovi brzo prate. COS, poznat po kvalitetnim, minimalističkim komadima s naglaskom na praktičnost, predstavio je svoju verziju popularne The Row Park Tote torbe. Na prvi pogled, sličnost je gotovo nevjerojatna – oba su modela izrađena od stopostotne kože, jednostavne, čiste siluete i dovoljno prostrana da postanu savršen suputnik za svaki dan. Razlike postoje u detaljima: dok original dolazi s luksuznom postavom od brušene kože, COS-ov model ima unutrašnjost od poliestera i praktičnu odvojivu mini torbicu.

The Row - 1.680 €

The Row Park Tote torba dolazi u nekoliko različitih veličina i boja – od klasične crne, preko sofisticirane karamele do nježne nijanse slonovače – COS zasad ostaje vjeran jednostavnosti. Njihova Paradigm Tote torba dostupna je u crnoj varijanti te u verziji od tamno smeđe brušene kože, što je čini dovoljno raznolikom za različite stilove, ali i dalje vrlo minimalističkom i lako uklopivom u svaku garderobu.

COS

COS - 149 €

Ono što najviše upada u oči jest, dakako, cijena. The Row Park Tote najmanji model stoji oko 1680 eura, dok COS-ova Paradigm Tote torba košta 149 eura. Ako si u potrazi za torbom koja kombinira eleganciju i funkcionalnost, COS-ov model čini se kao pametna i pristupačna alternativa.

Crna kožna tote torba ionako je bezvremenska investicija, a jesen je idealno vrijeme za dodavanje takvog klasika u garderobu. Možeš je nositi na posao uz kaput i elegantne gležnjače, kombinirati s trapericama i oversized puloverom za ležerniji look ili uz sako i mokasinke za chic dnevne kombinacije. Upravo je u tome čar – jednostavnost koja se uklapa u svaki stil i situaciju.

Za sve koji sanjaju o komadima The Rowa, ali ne žele izdvojiti cijelo bogatstvo, COS donosi savršeno rješenje – minimalistički dizajn, kvalitetu i torbu koja će trajati godinama.