Zbog ovih razloga ljudi se danas najčešće razvode (ne, nije prevara)

Brak je nekad bio zajednica iz koje se vrlo teško izlazilo, ali vremena se mijenjaju i sve češće ljudi potpisuju papire za razvod braka. No mnogi parovi imaju slične razloge za izlazak iz braka

Koliko brakova završi potpisivanjem papira za razvod i sudskim procesom? U Hrvatskoj svaki treći brak završava razvodom, a najviše ih se razvede oko 15. godine bračnog života. No posljednjih godina sve je manje sklopljenih brakova, a parovi koji ulaze u brak sve su stariji.

Zašto je razvod postao uobičajen u modernom svijetu? Većina ljudi će pomisliti da se radi o nevjeri i trećoj osobi u braku, ali uzroci razvoda leže u drugim problemima. Prema stručnjacima, vjerovala ili ne, najveći problem je komunikacija među partnerima. Postoje još mnogi problemi koji dovode do zahtjeva za razvod braka, a ovo su najčešći prema stručnjacima portala Your Tango.

Ulazak u brak zbog krivih razloga

Što ako si se odlučila za brak jer si mislila da i trebaš biti udana? Mnoge razvedene žene kažu da su problemi koji su doveli do razvoda postojali od početka braka. Žene su rekle da su se osjećale da moraju nastaviti brak jer su "svi očekivali da ćemo živjeti sretno do kraja života" ili "već smo potrošili toliko novca na vjenčanje" ili "upravo smo izgradili svoj dom iz snova".

Jedan ili oba partnera su izgubili osobni identitet

Suovisan odnos nije zdrav i vrlo je važno za brak da oba partnera imaju vlastite interese ili priliku da se izraze izvan bračnog odnosa. Ako ti nije ugodno raditi stvari bez partnera ili ne znaš kakvu glazbu, filmove i hranu voliš vjerojatno si se potpuno utopila u "mi" odnosu. Možda osjećaš kao da se gušiš, ali ne znaš zašto.

Unsplash

Roditeljstvo kao prioritet nad brakom

Mnogi parovi izgube vezu s prijateljima samcima kada se vjenčaju, a kada se obitelj proširi i dobiju dijete zaborave da su oni ljubavni par. No kako djeca rastu trebaju manje brige i pažnje, a tek onda mnogi bračni parovi otkriju da više ništa nemaju zajedničko.

Svađa oko svakog problema

Svaki par ima nesuglasice i lošije periode, ali je vrlo važno da tijekom godina razvije pravila kako bi se oba partnera osjećala poštovano i da ih se sluša. Možda je čak ponekad potreban i "sudac" odnosno stručna osoba kako bi definirala pravila i naučila par kako proći kroz snažne emocije i ostaviti ljutnju iza sebe.

Gubitak zajedničke vizije i želje za uspjehom

Bračni parovi uglavnom misle da se sve promijenilo kada su se vjenčali. Ljuta si jer ti štediš, a on troši. Za vikend želiš pobjeći na selo iz grada, dok on želi ludu noćnu zabavu. On misli da je kuhanje i čišćenje tvoj posao, ti misliš da nije i tako dalje. Zašto takve stvari nije spomemuo prije braka? Možda si ga ipak trebala pitati. Velika je vjerojatnost da se on nije promijenio nego da ti očekuješ nešto drugo.

Nedostatak seksualne intimnosti

U svakom braku dolazi do promjena u odjelu intimnosti. Obično parovi shvate da nije sve kako su mislili; ona otkrije da muž nije romaničan, a on otkrije da ženi seksualnost nije jako važna. Ženama je romantika obično jako važna da bi osjećale svoju seksulanost. Stoga je važno da svaka osoba dobije što joj je potrebno. No ako ljudi ne dobivaju ono što im je potrebno mogu se pojaviti problemi. Posebno ako ostane nezapaženo dulji period, a onda to može dovesti od toga da se misle da nema ljubavi i poštovanja, a zatim i razvoda.