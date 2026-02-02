403 Forbidden

Moda
PREKRASNA U BIJELOM

Znate li što je zajedničko Nini Badrić i Kate Middleton?

Žena.hr
2. veljače 2026.
Znate li što je zajedničko Nini Badrić i Kate Middleton?
Instagram/Nina Badrić
Hrvatska pjevačica redovito objavljuje prekrasne fotografije s odmora u kojem uživa u divnim haljinama

Nakon što je Nina Badrić prije nekoliko dana oduševila svoje pratitelje fotografijama u prekrasnoj haljini boje ciklame brenda Maria Lucia Hohan, sada je pozirala u bijeloj haljini popularnog brenda Self-Portrait. 

Na seriji objavljenih fotografija, Nina pozira u elegantnoj bijeloj haljini od satena s detaljima od čipke.

Uz objavu je kratko i emotivno napisala: "Kakvi blagoslovljeni dani… i godine", dajući naslutiti da proživljava razdoblje duboke zahvalnosti i ispunjenosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)

Nina je od ranije poznata kao obožavateljica brenda Self-Portrait, koji je jedan od omiljenih brendova Kate Middleton. Ženstveni krojevi, romantični detalji i luksuzni materijali privlače žene diljem svijeta pa tako povezuju i našu slavnu glazbenicu i englesku princezu, poznatu po istančanom modnom ukusu. 

Profimedia

Ninu nakon povratka s odmora na Karibima čeka puno posla: izlazi njezin novi studijski album, najavljen upravo za veljaču 2026. godine. Nina je album opisala kao "emocionalan, iskren i vrlo osoban", podijeljen na "tamnu i svijetlu stranu" koje simboliziraju životna iskustva. Nedavni uspjeh singla "Alive", koji je ušao u uži izbor za prestižnu nagradu Porin u kategoriji Pjesme godine, dodatno je podigao očekivanja publike.

