Znate li što je zajedničko Nini Badrić i Kate Middleton?

Hrvatska pjevačica redovito objavljuje prekrasne fotografije s odmora u kojem uživa u divnim haljinama

Nakon što je Nina Badrić prije nekoliko dana oduševila svoje pratitelje fotografijama u prekrasnoj haljini boje ciklame brenda Maria Lucia Hohan, sada je pozirala u bijeloj haljini popularnog brenda Self-Portrait.

Na seriji objavljenih fotografija, Nina pozira u elegantnoj bijeloj haljini od satena s detaljima od čipke.

Uz objavu je kratko i emotivno napisala: "Kakvi blagoslovljeni dani… i godine", dajući naslutiti da proživljava razdoblje duboke zahvalnosti i ispunjenosti.

Nina je od ranije poznata kao obožavateljica brenda Self-Portrait, koji je jedan od omiljenih brendova Kate Middleton. Ženstveni krojevi, romantični detalji i luksuzni materijali privlače žene diljem svijeta pa tako povezuju i našu slavnu glazbenicu i englesku princezu, poznatu po istančanom modnom ukusu.

Profimedia

Ninu nakon povratka s odmora na Karibima čeka puno posla: izlazi njezin novi studijski album, najavljen upravo za veljaču 2026. godine. Nina je album opisala kao "emocionalan, iskren i vrlo osoban", podijeljen na "tamnu i svijetlu stranu" koje simboliziraju životna iskustva. Nedavni uspjeh singla "Alive", koji je ušao u uži izbor za prestižnu nagradu Porin u kategoriji Pjesme godine, dodatno je podigao očekivanja publike.