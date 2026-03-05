Veterinar otkrio glavni razlog zbog kojeg uspavljuje mačke: Vlasnici često ne vide znakove

Rana dijagnoza i liječenje mogu značajno produžiti očekivani životni vijek i kvalitetu života bolesne mačke. Stoga je iznimno važno odvesti mačku veterinaru čim primijetite bilo kakvu promjenu, osobito ako se radi o starijoj životinji

Veterinar Amir Anwary otkrio je da kod starijih mačaka postoji jedan vrlo čest razlog za eutanaziju te smatra da bi "svi trebali znati" koji su ključni simptomi jer život s tom bolešću može biti iznimno težak za mačku. On je objasnio kako je glavni razlog zbog kojeg eutanazira starije mačke "zatajenje bubrega" te je dodao kako je to iznimno tužno jer "toliko vlasnika uopće ne vidi da se problem razvija" zato što nisu svjesni znakova. Naime, oni su toliko prikriveni da je, kada postane vidljivo da nešto nije u redu, često bude prekasno.

Veterinar je objasnio je da su bubrezi odgovorni za filtriranje otpadnih tvari iz krvi, kao i za održavanje ravnoteže elektrolita, kontrolu krvnog tlaka i održavanje hidratacije. Problem s mačkama je u tome što se rađaju s nevjerojatnim funkcionalnim kapacitetom bubrega, što znači da mačka može izgubiti do 65 do 70 posto svoje bubrežne funkcije prije nego što vlasnik kod kuće primijeti bilo kakve simptome bolesti, kako prenosi Mirror. Kada vlasnici mačaka primijete simptome, bolest bubrega je vjerojatno već značajno napredovala, a kako napreduje, mačka postaje sve dehidriranija.

"Kako postaju dehidriranije, bubrezi se još više oštećuju. S napredovanjem bolesti dolazi do povećanog nakupljanja toksina u krvi, a to nakupljanje toksina uzrokuje još brže napredovanje bolesti i dodatno oštećenje bubrega. To znači da se oštećenje pogoršava iz dana u dan", objasnio je Anwary, opisujući to kao "nagomilavajuću štetu".

Što možete učiniti kao vlasnik mačke?

Vaš je zadatak, objašnjava veterinar, uočiti simptome bolesti bubrega što je ranije moguće i učiniti sve što možete kako biste spriječili nastanak ili napredovanje bolesti. Iako možda nije moguće u potpunosti spriječiti da mačka razvije kroničnu bolest bubrega, postoje koraci koje možete poduzeti kako biste održali cjelokupno zdravlje bubrega svojeg ljubimca.

Shutterstock

Ključno je povećati unos vode. Pobrinite se da zdjelica s vodom uvijek bude puna svježe vode. Ako je mačka izbirljiva po pitanju pijenja, hranite je mokrom hranom bogatom vlagom kako biste osigurali da unosi više tekućine. Mačkama koje jedu isključivo suhu hranu možete pokušati dodati malo vode u hranu, ako će to prihvatiti. Također, važno je održavati mačji WC čistim. Prljava posuda može odvratiti mačku od mokrenja, stoga je važno redovito je čistiti i smjestiti na mirno mjesto. Održavanje zdrave tjelesne težine također je presudno, jer su pretile mačke sklonije dijabetesu, koji potencijalno može dovesti do bolesti bubrega.

Koji su znakovi bolesti bubrega kod mačaka?

Većina mačaka ne pokazuje nikakve simptome kronične bolesti bubrega sve dok njihovi bubrezi već nisu ozbiljno oštećeni. Iako ne postoji lijek za oštećenje bubrega, rano otkrivanje je ključno, a različiti tretmani mogu pomoći usporiti napredovanje bolesti. Znakovi se mogu razlikovati ovisno o stadiju bolesti, ali najčešći su pojačana žeđ i učestalije mokrenje.

Osim toga, vlasnici mogu primijetiti slab apetit, gubitak težine, loše stanje dlake, povraćanje, letargiju, pa čak i depresiju. Loš zadah također može biti jedan od pokazatelja. Mnogi od ovih simptoma mogu biti uzrokovani i drugim stanjima, stoga je važno odvesti mačku veterinaru čim primijetite da nešto nije u redu.

Bolest bubrega dijagnosticira veterinar testiranjem krvi i urina mačke na visoke razine otpadnih tvari koje bi zdravi bubrezi trebali održavati unutar sigurnih granica. Mnogi veterinari pokušavaju dijagnosticirati bolest u ranim fazama, prije pojave kliničkih znakova, nudeći vlasnicima mogućnost testiranja krvi i urina za starije mačke tijekom rutinskih pregleda ili cijepljenja.