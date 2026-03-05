Street style na francuski način: Najljepša modna pista je na ulicama Pariza

Pariški tjedan mode ove se godine održava od 2. do 10. ožujka 2026., tijekom kojih se u gradu održavaju deseci revija i modnih prezentacija najpoznatijih svjetskih modnih kuća. U tom razdoblju predstavljene su kolekcije brojnih velikih modnih brendova i dizajnera, među kojima su Chanel, Christian Dior, Saint Laurent, Louis Vuitton, Balmain, Balenciaga, Givenchy, Hermès, Celine i Miu Miu, kao i brojni mlađi i nezavisni dizajneri.

Street style koji prati ove revije i dalje ostaje važan dio modne kulture jer pokazuje kako se trendovi s piste pretvaraju u stvarne, nosive kombinacije na ulicama grada.

Ove sezone dominirali su slojeviti outfiti i snažna vanjska odjeća. Dugi kaputi, kožne jakne i umjetno krzno često su se kombinirali s pleteninom, traperom i voluminoznim siluetama. Posebno su se isticali kontrasti, primjerice, sportski komadi poput hoodica i širokih traperica uz elegantne sakoe ili visoke čizme. Takav spoj luksuza i streetweara već je godinama zaštitni znak pariškog street stylea.