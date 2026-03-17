Uskrsna kolekcija iz Zare Home donosi eleganciju i proljetnu svježinu u dom

Jedna od najljepših kolekcija za uskrsno uređenje doma i ove sezone dolazi iz ponude Zare Home, koja je predstavila elegantne, decentne i prirodom inspirirane komade. Od tanjura s floralnim motivima i stolnjaka do prigodnih dekoracija, kolekcija donosi profinjene detalje koji prostoru daju suptilan proljetni ugođaj

S dolaskom proljeća priroda se budi, dani postaju duži, a dom sve češće želimo osvježiti laganim, svijetlim i prozračnim detaljima. Uskrs je pritom idealna prilika da u interijer unesemo dozu sezonskog šarma i topline. Nekoliko pažljivo odabranih dekorativnih komada dovoljno je da prostor dobije novu energiju i nježnu proljetnu atmosferu.

Jedna od najljepših uskrsnih kolekcija i ove sezone dolazi iz ponude brenda Zara Home. Kolekcija odiše prepoznatljivom estetikom ovog brenda – elegantnom, prirodnom i nenametljivom. Umjesto pretjerano šarenih i kičastih dekoracija, naglasak je na profinjenim detaljima, prirodnim materijalima i suptilnim motivima koji unose proljetnu svježinu u dom.

Posebno se ističu detalji za uskrsni stol. U kolekciji se mogu pronaći tanjuri s nježnim floralnim motivima, dekorativne zdjele i šalice, kao i stolnjaci i salvete u svijetlim, prirodnim i pastelnim tonovima. Takvi komadi lako stvaraju elegantnu i ugodnu atmosferu za obiteljski uskrsni ručak, a pritom djeluju nenametljivo i profinjeno.

Uz stolni program, kolekcija uključuje i prigodne dekoracije te dodatke za kuhinju koje dodatno naglašavaju blagdanski ugođaj. Tu su kalupi za pečenje, ukrasi inspirirani prirodom te dekorativni elementi u nježnim bojama koji se lako uklapaju u različite stilove uređenja. Upravo ta ravnoteža između jednostavnosti i elegancije ono je što ovu uskrsnu kolekciju čini posebno privlačnom.

Ako voliš dekoracije koje djeluju prirodno, smireno i estetski skladno, uskrsna kolekcija iz Zare Home savršen je izbor za unošenje proljetnog duha u dom – bez pretjerivanja, ali s puno stila.

Zara Home, čašica za jaje - 5,89 €

Zara Home - 29,99 €

Zara Home, set soljenke i paprenke - 18,99 €

Zara Home, kalup za pečenje - 8,99 €

Zara Home, ubrusi - 19,99 €

Zara Home - 8,99 €

Zara Home, ukrasi - 12,99 €

Zara Home, ukrasi - 8,99 €

Zara Home - 12,99 €

Zara Home - 29,99 €

Zara Home, stolnjak od lana - 189 €

Zara Home, kalup za pečenje - 12,99 €

Zara Home - 12,99 €

Zara Home - 12,99 €