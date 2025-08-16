Katie Holmes oživjela kultnu torbu iz 2000-ih

Legendarna Chloé Paddington torba iz 2000-ih vraća se u velikom stilu. Kultni model s prepoznatljivim lokotom ponovno osvaja modnu scenu, a njezine bismo kopije uskoro mogli vidjeti i u high street kolekcijama

Početak 2000-ih obilježio je niz kultnih modnih trenutaka, a među njima se posebno istaknula jedna torba – Chloé Paddington. Sa svojim prepoznatljivim lokotom i opuštenim boho-chic izgledom, ovaj je model ubrzo postao sinonim za luksuz i stil tog desetljeća. Nosile su je it-cure poput Sienne Miller i Kate Moss, a njezin je status rastao svakom paparazzo snimkom iz tadašnjeg celebrity svijeta.

Dizajnirana 2004. godine od strane Phoebe Philo, Paddington torba je već pri lansiranju izazvala pravu pomamu – prvih 8.000 primjeraka prodano je prije nego što su stigli u trgovine. Ubrzo je postala must-have dodatak koji se mogao vidjeti na ramenima Nicole Richie, Lindsay Lohan i brojnih drugih ikona pop kulture tog vremena. Bila je to torba koja je savršeno spajala ležernost i luksuz, a istovremeno naglašavala individualnost.

Profimedia

Danas, dva desetljeća kasnije, Paddington se vraća na velika vrata. Nedavno ju je u New Yorku nosila Katie Holmes, podsjećajući nas zašto je ovaj model nekada bio toliko obožavan. Generacija Z ju je ponovno otkrila zahvaljujući TikToku i vintage trendovima, a hashtagovi posvećeni ovoj torbi broje milijune pregleda. S obzirom na to da boho-chic ponovno vlada modnom scenom, povratak Paddingtona savršeno se uklapa u tu estetiku.

@handbagclinic New in Selfridges: This years ‘It Girl’ bag the Chloe Paddington is in!! In minis: Black & Brown, what’s your favourite? Let us know below 🖤👜 ♬ Roman d'Amour - Alastair Lane & Sarah Degny

Nova umjetnička direktorica modne kuće Chloé, Chemena Kamali, predstavila je obnovljenu verziju torbe u profinjenim nijansama poput burgundy, kaki i plavo-sive, izrađenu od zrnate kože i ukrašenu modernim privjescima uz legendarni lokot. Iako je dobila suvremeniji izgled, zadržala je svoj prepoznatljiv retro šarm i funkcionalnost. Torba još nije u prodaji, no na službenoj Chloé stranici postoji lista čekanja na koju se mogu prijaviti svi koji žele imati ovu torbu u svojoj kolekciji.

Profimedia

Profimedia

Vjerujemo i da će high street brendovi vrlo brzo slijediti ovaj trend, pa ćemo kopije i reinterpretacije kultnog Paddingtona uskoro moći pronaći i u pristupačnijim verzijama.

Ove jeseni, Paddington će ponovno biti jedan od najpoželjnijih modnih komada. Bilo da se odlučiš za vintage verziju ili nove modele, ova torba je dokaz da istinski klasici nikada ne izlaze iz mode – samo čekaju svoj trenutak da ponovno zablistaju.