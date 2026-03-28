Najzgodniji par sa zagrebačke špice pokazao kako se trendovi nose bez greške
Subotnja zagrebačka špica oduvijek je bila neformalna modna pista, mjesto gdje se trendovi ne samo nose, već se na njoj rađaju i testiraju. Dok većina nas još traži inspiraciju za prijelazno razdoblje, jedan par koji smo uhvatili u prolazu u centru grada pokazao nam je kako se to radi sa savršenom mjerom opuštenosti i vrhunskog stila.
Ovo nije klasični primjer "ujednačenog" para; dapače, njihova modna snaga leži u drskoj igri kontrasta i samouvjerenosti s kojom nose potpuno različite estetike. No, upravo zbog te neočekivane sinergije, izgledaju nevjerojatno skladno.
Njezin 'Girl Power' sa stavom
U fokusu njezina izgleda je moćan komad koji odmah privlači pogled: oversized sako na pruge u dubokoj boji burgundca. Taj muški vibe dodatno je naglašen oštrim bijelim ovratnikom košulje i tankom crvenom kravatom, stvarajući savršen balans između klasične muške krojačke estetike i ženske interpretacije moći.
No, pravi obrat njezine kombinacije događa se u donjem dijelu. Umjesto očekivanih crnih hlača ili traperica, ona hrabro bira šire hlače u smeđoj boji koje se neočekivano, ali s puno stila, uvlače u visoke, elegantne antilop čizme na potpeticu u istoj nijansi. Ovo je igra proporcija i tekstura koja zahtijeva hrabrost, a ona je nosi s nevjerojatnom lakoćom. Geometrijske sunčane naočale i ležerna frizura daju završni dodir cool faktora ovom sofisticiranom i urbanom izgledu.
Njegov 'Pilot' sa zagrebačkog asfalta
Njezin partner, s druge strane, donosi potpuno drugačiju, ali jednako privlačnu energiju. Njegov look je omaž klasičnoj američkoj muškoj modi s modernim preokretom. Centralni dio je crna kožna pilot jakna s krznenim ovratnikom i upečatljivom zakrpom na prsima, koja mu daje muževnost.
Ispod jakne nosi slojeve koji su praktični i stilski promišljeni: laganu dolčevitu/pulover sa zatvaračem u krem boji koji omekšava oštrinu crne kože. Kombinacija je upotpunjena tamno sivim, lagano izblijedjelim trapericama i crnim kožnim tenisicama s kontrastnim potplatom, savršenim za dugu šetnju gradom. Njegov izgled je ležeran, muški i klasičan, savršeno sidro njezinom dinamičnijem eksperimentu sa stilom.
Njihov uspjeh nije u usklađivanju boja ili marki, već u usklađivanju energije. Njezina statement kombinacija i njegova klasika stvaraju savršenu ravnotežu. Oni nisu samo par koji se dobro oblači; oni su par koji razumije da je moda igra izražavanja vlastite osobnosti, a kada se te dvije jake modne osobnosti susretnu, rezultat je neodoljiv.
Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.