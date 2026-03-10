Kad špica susretne stil dadilje Fran: Ova crnokosa dama zna kako nositi leopard uzorak

Outfit crnokose ljepotice je razigran i samouvjeren, baš u stilu legendarne dadilje Fran, koja je modom uvijek znala privući poglede

Na zagrebačkoj špici uvijek se mogu vidjeti zanimljive modne kombinacije, a ova crnokosa mama privukla je pažnju odvažnim stilom koji podsjeća na Fran Fine iz kultne serije "Dadilja". Poznata po ljubavi prema uzorcima i upečatljivim kombinacijama, Fran bi sigurno odobrila ovaj modni izbor.

Središnji komad outfita je leopard mini suknja, koja unosi dozu glamura i razigranosti u cijelu kombinaciju. Uz nju je odabrala crnu dolčevitu, jednostavan i elegantan komad koji balansira upečatljiv uzorak suknje. Preko svega nosi dugi bež kaput klasičnog kroja, koji stylingu daje dozu profinjenosti i čini ga savršenim za prijelazno razdoblje.

Kombinaciju je upotpunila visokim smeđim čizmama iznad koljena, koje dodatno naglašavaju siluetu i daju cijelom izgledu trendi notu. U ruci nosi malu svijetlu torbicu, diskretan, ali elegantan dodatak koji savršeno zaokružuje styling.

Sve zajedno djeluje ženstveno, samouvjereno i razigrano, baš u stilu legendarne dadilje Fran, koja je modom uvijek znala privući poglede. Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio naš Dosadni Fotograf koji je zabilježio svaki detalj ove razigrane kombinacije.