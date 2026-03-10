403 Forbidden

Moda
CENTAR ZAGREBA

Kad špica susretne stil dadilje Fran: Ova crnokosa dama zna kako nositi leopard uzorak

Žena.hr
10. ožujka 2026.
Outfit crnokose ljepotice je razigran i samouvjeren, baš u stilu legendarne dadilje Fran, koja je modom uvijek znala privući poglede

Na zagrebačkoj špici uvijek se mogu vidjeti zanimljive modne kombinacije, a ova crnokosa mama privukla je pažnju odvažnim stilom koji podsjeća na Fran Fine iz kultne serije "Dadilja". Poznata po ljubavi prema uzorcima i upečatljivim kombinacijama, Fran bi sigurno odobrila ovaj modni izbor.

Središnji komad outfita je leopard mini suknja, koja unosi dozu glamura i razigranosti u cijelu kombinaciju. Uz nju je odabrala crnu dolčevitu, jednostavan i elegantan komad koji balansira upečatljiv uzorak suknje. Preko svega nosi dugi bež kaput klasičnog kroja, koji stylingu daje dozu profinjenosti i čini ga savršenim za prijelazno razdoblje.

Kombinaciju je upotpunila visokim smeđim čizmama iznad koljena, koje dodatno naglašavaju siluetu i daju cijelom izgledu trendi notu. U ruci nosi malu svijetlu torbicu, diskretan, ali elegantan dodatak koji savršeno zaokružuje styling.

Sve zajedno djeluje ženstveno, samouvjereno i razigrano, baš u stilu legendarne dadilje Fran, koja je modom uvijek znala privući poglede. Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio naš Dosadni Fotograf koji je zabilježio svaki detalj ove razigrane kombinacije.

Zagrebačka špicaModa
Zagrebačka špicaModa
Kad špica susretne stil dadilje Fran: Ova crnokosa dama zna kako nositi leopard uzorak