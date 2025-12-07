403 Forbidden

Moda
SVESTRANE I CHIC

Najpoželjniji zimski komad: Kratke bunde od umjetnog krzna

Žena.hr
7. prosinca 2025.
Najpoželjniji zimski komad: Kratke bunde od umjetnog krzna
Zara
Kratke bunde od umjetnog krzna ove su zime preuzele glavnu ulogu u high street kolekcijama i postale jedan od najpoželjnijih komada sezone. Njihova popularnost nije slučajna: donose uvijek potrebnu toplinu, ali i dozu modne razigranosti koja se savršeno uklapa u aktualne trendove

Bunde od umjetnog krzna već su nekoliko sezona nezaobilazan dio zimske mode, donoseći toplinu i dozu profinjenog glamura u svakodnevne kombinacije. Ipak, ove sezone posebnu pažnju privlače kratke bundice koje su preuzele vodeću ulogu u high street kolekcijama. Njihova svestrana silueta, moderna estetika i neutralna paleta čine ih idealnim izborom za svaku priliku. Premda je estetika proteklih godina oscilirala od „mob-wife” glamura do naglašene 'girlhood' romantike, 2025. donosi nešto profinjeniju, razigranu verziju tog modnog raspoloženja. Kratka bundica postaje ključni simbol tog spoja ženstvenosti, samouvjerenosti i pomalo hirovite energije.

Ove sezone prevladavaju modeli u neutralnim tonovima koji se lako uklapaju u svaku garderobu. Prljavo bijele, kremaste, bež i sve nijanse tople smeđe posebno dolaze do izražaja jer pristaju uz gotovo svaki look i neovisno o prigodi ostavljaju dojam elegantne jednostavnosti. Inspiraciju donekle možemo pronaći i u filmskim ikonama koje su kroz dekade popularizirale krznene jakne u raznim verzijama, od nježnih pastelnih tonova do glamurozno pufastih silueta. Ta mješavina nostalgičnog i suvremenog ponovno se vraća u velikom stilu, ali u formi koje je istovremeno chic i izrazito nosiva.

Kratka bunda pokazala se kao idealan komad za svakodnevne kombinacije. U ležernom izdanju odlično funkcionira uz traperice ravnog kroja, pletene džempere i robusne čizme, čineći svakodnevni outfit toplijim i vizualno zanimljivijim. U urbanijim kombinacijama, primjerice uz tamne hlače, dolčevitu i tenisice, bunda podiže zimski look bez pretjerivanja, dajući onaj traženi „effortless chic” prizvuk. Savršena je i za one hladne dane kada trebaš praktičnost, ali ne želiš žrtvovati estetiku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Irma Tessar (@irmatessar)

U formalnijim prilikama kratka bunda lako poprima ulogu elegantnog zimskog statement komada. Nosi se uz satenske suknje, klasične haljine ili krojene hlače, pa čak i uz večernje kombinacije kojima daje dašak luksuza. Upravo ta svestranost čini je nezaobilaznim dijelom garderobe: dovoljno je upečatljiva da se istakne, a ipak dovoljno neutralna da se uklopi u različite prilike. Uz pravu torbu, decentan nakit i kvalitetne cipele, bundica postaje završni detalj koji zaokružuje elegantan zimski look.

Neki od najljepših modela kratkih bundi ove se zime mogu pronaći i u high street ponudi, a naše favorite izdvajamo u nastavku.

Najpoželjniji zimski komad: Kratke bunde od umjetnog krzna
Zara - 89,95 €

Najpoželjniji zimski komad: Kratke bunde od umjetnog krzna
Zara - 79,95 €

Najpoželjniji zimski komad: Kratke bunde od umjetnog krzna
Zara - 89,95 €

Najpoželjniji zimski komad: Kratke bunde od umjetnog krzna
Zara - 99,95 €

Najpoželjniji zimski komad: Kratke bunde od umjetnog krzna
Zara - 79,95 €

Najpoželjniji zimski komad: Kratke bunde od umjetnog krzna
Zara - 69,95 €

Najpoželjniji zimski komad: Kratke bunde od umjetnog krzna
H&M - 69,99 €

Najpoželjniji zimski komad: Kratke bunde od umjetnog krzna
H&M - 39,99 €

Najpoželjniji zimski komad: Kratke bunde od umjetnog krzna
Pull and Bear - 39,99 € 

Najpoželjniji zimski komad: Kratke bunde od umjetnog krzna
Pull and Bear - 45,99 € 

Najpoželjniji zimski komad: Kratke bunde od umjetnog krzna
Pull and Bear - 39,99 € 

Najpoželjniji zimski komad: Kratke bunde od umjetnog krzna
Pull and Bear - 39,99 € 

Najpoželjniji zimski komad: Kratke bunde od umjetnog krzna
Stradivarius - 45,99 € 

Najpoželjniji zimski komad: Kratke bunde od umjetnog krzna
Stradivarius - 79,99 € 

Najpoželjniji zimski komad: Kratke bunde od umjetnog krzna
Stradivarius - 55,99 € 

Najpoželjniji zimski komad: Kratke bunde od umjetnog krzna
Stradivarius - 59,99 € 

Najpoželjniji zimski komad: Kratke bunde od umjetnog krzna
Stradivarius - 36,11 € 

SVESTRANE I CHIC
Najpoželjniji zimski komad: Kratke bunde od umjetnog krzna