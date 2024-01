Komad za sve prilike: Sakoi na sniženju za ured i after-work

Koji modni komad funkcionara uz svaki outfit i može spasiti baš svaki look? To je sako, naš omiljeni komad za sve prilike – a ne samo one svečane i formalne. Blejzer je bezvremenski komad i osnova stylish outfita za ured, ali i za opuštenu koktel zabavu nakon posla. Crni, bijeli, u boji, od tvida, karirani ili s prugama, kratki ili oversized, ovaj komad dolazi u bezbrojnim varijantama. Sako možeš kombinirati na hlače, traperice, ali i suknju.

Posebno dobro izgledaju stilski kontrasti – na primjer, kombiniranje ovog androginog komada s romantičnom lepršavom haljinom ili seksi skinny trapericama. Blejzer je zaista komad s mnogo lica, za cool mladenačku varijantu možeš ga nositi čak i s tenisicama – zato ga toliko volimo.

Ako u tvom ormaru nedostaje jedan dobar sako ili jednostavno želiš iskoristiti dobru priliku, sada je pravi trenutak da provjeriš kakve blejzere možeš naći na sniženju. Izdvojili smo 15 najljepših multifunkcionalnih sakoa za za svaki dan:

Zara - dugi blejzer, sada 49,99 eur

Zara - dugi blejzer na preklop, sada 39,99 eur

Zara - kratki blejzer bez revera, sada 29,99 eur

Zara - blejzer na preklop s tankim prugama, sada 49,99 eur

Zara - kratki sako na vezanje, sada 25,99 eur

Zara - sako od 100 posto vune, sada 35,99 eur

Massimo Dutti - rastezljivi sako, sada 89,95 eur

Massimo Dutti - blejzer od napa kože, sada 199 eur

Massimo Dutti - blejzer s gumbima, sada 129 eur

H&M - sako s dvostrukim kopčanjem, sada 24,99 eur

H&M - strukturirani sako, sada 41,99 eur

Mango - sako od tvida, sada 39,99 eur

Mango - sako s tankim prugama, sada 45,99 eur

Mango - strukturirani sako, sada 35,99 eur

Mango - kratki vuneni sako, sada 45,99 eur

