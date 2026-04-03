Najljepši modeli suknji koje ćemo viđati posvuda ovog proljeća
Proljeće 2026. donosi osvježenje u garderobi, a suknje napokon preuzimaju glavnu ulogu u svakodnevnim kombinacijama. Umjesto da budu tek dodatak outfitu, ove sezone postaju ključni komad oko kojeg se gradi cijeli look. Naglasak je na zanimljivim teksturama, razigranim siluetama i upečatljivim detaljima koji unose dozu osobnosti, ali i dalje ostaju nosivi u svakodnevnim prilikama.
U nastavku izdvajamo najzanimljivije modele suknji koji će obilježiti proljetne kombinacije.
Prozirna suknja
Prozirne suknje unose dozu lakoće i eteričnosti u proljetni stil. Bilo da je riječ o potpuno transparentnim modelima ili slojevima od organze, ovaj trend igra na kartu suptilne zavodljivosti. Za balans, najbolje ih je kombinirati s klasičnim komadima poput oversized sakoa ili jednostavne bijele majice.
Suknja u chartreuse nijansi
Između zelene i žute, chartreuse nijansa osvaja modne piste i ulice. Ova vibrantna boja podiže i najjednostavnije krojeve te donosi svježinu u proljetnu garderobu. Najbolje funkcionira u kombinaciji s neutralnim tonovima kako bi došla do punog izražaja.
Suknja niskog struka
Povratak niskog struka dolazi u profinjenijem izdanju nego početkom 2000-ih. Silueta je opuštenija i čišća, a nosi se uz duže topove ili strukturirane komade poput blejzera, stvarajući moderan i nenametljiv izgled.
Cvjetna suknja
Cvjetni uzorak ostaje proljetni klasik, ali ove sezone dolazi u prozračnijim, razmaknutim varijantama. Takav pristup daje mu suvremeniji izgled, dok i dalje zadržava romantičnu notu. Idealno se uklapa uz minimalističke komade.
Suknja s resama
Rese donose dinamiku i pokret u svaki outfit. Bilo da se nalaze samo na rubovima ili prekrivaju cijelu suknju, daju joj upečatljiv karakter. Najbolje ih je kombinirati s jednostavnim gornjim dijelovima kako bi tekstura došla do izražaja.
Cargo suknja
Cargo suknje donose ležernu, utilitarnu estetiku s naglaskom na funkcionalnost. Ove sezone dolaze u profinjenijim verzijama s naglašenim strukom i elegantnijim materijalima. Savršeno balansiraju između praktičnosti i modernog stila.
Bubble suknja
Bubble silueta jedan je od najzaigranijih trendova sezone. Zaobljeni rub i voluminozan oblik donose dozu dramatičnosti, ali uz jednostavne komade poput topa ili majice, ovaj model postaje iznenađujuće nosiv.
Asimetrična suknja
Asimetrične suknje ističu se nepravilnim linijama i zanimljivim krojevima. Ovaj model unosi vizualnu dinamiku u outfit i daje dojam ležerne nesavršenosti koja djeluje vrlo moderno.
Suknja s ukrasima
Suknje s ukrasima poput šljokica, perlica ili metalik detalja više nisu rezervirane samo za večer. Ove sezone nose se i u dnevnim kombinacijama, uz jednostavne komade koji stvaraju zanimljiv kontrast i čine ih nosivima u svakodnevici.