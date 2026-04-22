Najljepši ljetni klasik: Bijela haljina u 17 neodoljivih modela

Ovaj bezvremenski klasik savršeno naglašava preplanuli ten, djeluje elegantno i chic te se lako prilagođava svakoj prilici. Bijela haljina uvijek izgleda nepogrešivo, a mi smo pronašli 17 modela koji će se uklopiti u svaki stil

I dok je mala crna haljina bezvremenski favorit, kada stignu topli i sunčani dani, češće posežemo za laganijim i prozračnim komadima koji odišu jednostavnošću i elegancijom. Među njima se svake sezone iznova ističe jedan bezvremenski favorit – bijela haljina. Ovaj ljetni klasik ne ovisi o trendovima, već se iz godine u godinu vraća u kolekcije, uvijek u novim interpretacijama koje spajaju suvremenost i nenametljivu sofisticiranost.

Bijela haljina ima posebnu moć transformacije. Njezina čistoća i svježina savršeno dolaze do izražaja na preplanulom tenu, stvarajući efekt prirodne elegancije bez previše truda. Bez obzira biraš li romantične krojeve s čipkom ili ažurom, s volanima, minimalističke siluete ili lepršave boho modele, bijela haljina uvijek ostavlja dojam profinjenosti.

Izuzetno je svestrana pa jednako dobro funkcionira u opuštenim dnevnim kombinacijama, kao i u elegantnijim večernjim izdanjima. Za odlazak na plažu može se nositi uz ravne sandale i pletenu torbu, dok će u gradskoj varijanti savršeno izgledati uz espadrile ili balerinke. Za večernje prilike dovoljno je dodati decentan nakit i sandale s potpeticom kako bi cijeli look dobio malo sofisticiraniji ton.

Upravo zbog te prilagodljivosti, bijela haljina nezaobilazan je komad svake ljetne garderobe. S obzirom na to da su prve ljetne kolekcije već počele stizati u omiljene high street trgovine, među njima je i bijele haljina pronašla svoje mjesto. Izdvojili smo 17 modela koji će se uklopiti u svaku garderobu – od klasičnih i minimalističkih do trendi krojeva koji će unijeti dozu osvježenja u ljetne kombinacije.

