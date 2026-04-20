Cvjetni uzorak se vraća i ovog proljeća: Ovo su haljine koje želimo nositi

Cvjetni uzorak iz sezone u sezonu potvrđuje svoj bezvremenski status, a najljepše dolazi do izražaja na laganim proljetnim haljinama. Ove godine izbor je raznolik, od klasičnih modela do boho varijanti koje lako pronalaze mjesto u svakodnevnim kombinacijama

Iako svaka sezona donosi nove trendove i novitete, postoje i oni neki bezvremenski klasici kojima se uvijek rado vraćamo. Tako i cvjetni uzorak s dolaskom proljeća gotovo instiktivno dolazi u naš fokus. Bez obzira na to kakvi trendovi trenutno dominiraju, cvjetni motivi uvijek pronalaze svoje mjesto u našim garderobama, kao i u kolekcijama mnogih brendova. Ima u njemu nešto poznato i ugodno, ali istovremeno dovoljno razigrano da svaki put djeluje svježe.

Najljepše dolazi do izražaja u spoju s proljetnim haljinama. Lagani materijali, lepršavi krojevi i cvjetni motivi zajedno stvaraju dojam lakoće koji se savršeno uklapa u proljetne kombinacije. Bilo da je riječ o nježnim, sitnim uzorcima ili izraženim, raskošnim printovima, cvjetne haljine uvijek unose dozu razigranosti u svakodnevne lookove.

Zara

Ove sezone izbor je posebno raznolik. U kolekcijama brojnih brendova mogu se pronaći modeli koji odgovaraju različitim stilovima i raspoloženjima – od klasičnih, decentnih haljina koje će se lako uklopiti u dnevne kombinacije, do boho varijanti s bogatim uzorcima i fluidnim siluetama koje privlače pažnju.

Kada je riječ o kombiniranju, cvjetne haljine ostavljaju mnogo prostora za igru. Jednako dobro funkcioniraju uz sandale u minimalističkom stilu, balerinke koje naglašavaju ženstvenost ili espadrile koje prizivaju opušteniji, mediteranski ugođaj. Ovisno o odabiru obuće i modnih dodataka, lako se prilagođavaju različitim prilikama – od ležernih dnevnih šetnji do večernjih izlazaka.

U nastavku donosimo i favorite iz aktualne ponude - najljepše cvjetne haljine koje su idealan dodatak proljetnoj garderobi.

H&M - 79,99 €

H&M - 69,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 69,99 €

Mohito - 35,99 €

Mohito - 34,99 €

Mohito - 39,99 €

& Other Stories - 89 €

Zara - 39,95 €

Zara - 79,95 €

Zara - 45,95 €