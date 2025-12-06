Najljepši kaputi na vezanje: Bezvremenski klasici za svaki stil

Zima je stigla, a s njom i povratak modnih klasika koji spajaju toplinu, eleganciju i praktičnost. Među njima posebno se ističu kaputi na vezanje – dugi, profinjeni modeli koji su ove sezone iznimno popularni

Dolaskom zime ponovno se vraćamo provjerenim modnim komadima koji spajaju toplinu, udobnost i eleganciju – a kaputi pritom ostaju nenadmašan klasik koji nikada ne izlazi iz mode. Ove sezone posebno su popularni dugi kaputi s pojasom, bezvremenski model koji se s lakoćom uklapa u svaki stil. Njihova linija djeluje ženstveno i profinjeno, a u neutralnim nijansama poput sive ili bež postaju idealan izbor za najrazličitije prilike, osobito svečane događaje tijekom blagdanskog razdoblja.

Ponuda je ove zime iznimno bogata. Uz klasične krojeve koji naglašavaju siluetu, tu su i modeli s krznenim ovratnicima – detaljem koji je pravi hit i koji tradicionalnom kaputu daje dodatnu dozu glamura. Najbolja investicija su modeli od vune, koji će trajati sezonama, a ujedno su topli i djeluju chic.

Upravo zahvaljujući svojoj svestranosti, kaputi na vezanje izvrsno pristaju uz sve: elegantne haljine, ženstvene suknje, ali i jednostavne dnevne kombinacije. Nije riječ samo o trendu, već o bezvremenskom klasiku koji će uvijek djelovati moderno i svježe.

U nastavku donosimo high street favorite koji se ističu u aktualnoj ponudi i savršeno odgovaraju svim stilovima i prigodama.

H&M - 79,99 €

H&M - 299,99 €

H&M - 229,99 €

H&M - 229,99 €

Mango - 179,99 €

Mango - 199,99 €

Mango - 179,99 €

Massimo Dutti - 299 €

Zara - 99,95 €

Zara - 99,95 €

Zara - 89,95 €

Zara - 99,95 €

Zara - 129 €

Zara - 129 €