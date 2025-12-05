Zagrepčanke vole lijepe stvari: Na špicu s torbicom od 2500 eura

Torbe su neizostavan modni statement u svakodnevnim kombinacijama. Zagrebačke fashionistice to dobro znaju, a njihovi odabrani modeli torbi često postaju inspiracija za mnoge druge. Bilo da se radi o elegantnim večernjim torbicama, modernim torbama za svaki dan ili klasičnim - Zagrepčanke znaju što odabrati.

Na špici često viđamo i dizajnerske torbice Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Polene i mnoge druge. Cijene nekih modela sežu i do 2500 eura, a trendseterice ih rado nose.

Izabrali smo najljepše torbe koje možeš pogledati u galeriji. A, ono što je sigurno je to da Zagrepčanke znaju što je u trendu.