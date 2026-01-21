Muškarac iz Zagreba u kombinaciji kakvu ne viđamo često: Krzno i torbica iz snova

Moda na zagrebačkoj špici rijetko je samo odjeća - najčešće je to poruka. Outfit ovog gospodina to je dokazao hrabrošću i samouvjerenošću, spajajući luksuzne komade i streetwear u kombinaciju koja izgleda kao da je ispala iz kakve modne kampanje

Na ulicama našeg glavnog grada moda često služi kao osobna izjava, a ovaj outfit, koji je prošle subote ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, može poslužiti kao izvrstan primjer.

U središtu kombinacije nalazi se dugi, raskošni kaput od krzna u dubokoj čokoladno-smeđoj nijansi. Silueta je ravna i autoritativna, gotovo teatralna, ali nošena s lakoćom koja briše granicu između svakodnevne ulice i modne piste. Tekstura kaputa daje luksuzan ton cijelom looku, dok duljina do gležnja dodatno naglašava dramatičnost i stav.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Hlače su Chanelove, s prepoznatljivim ispisom logotipa. Smeđe, opuštenog kroja i s vezicama na dnu nogavica, djeluju kao elegantna verzija trenirke ili joggerica. Ovaj komad savršeno balansira između luksuza i udobnosti, a logotip daje cijelom stylingu instant 'high fashion' dojam.

Brendovi od glave do pete

Kontrast dolazi u neočekivanom, ali iznimno modernom spoju: sportske Louis Vuitton Archlight tenisice u svijetlim tonovima s karakterističnim valovitim potplatom i futurističkim, chunky dizajnom razbijaju ozbiljnost krzna i unose urbanu, suvremenu notu. Upravo taj 'clash' visoke mode i streetweara čini outfit relevantnim i aktualnim.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Poseban detalj je mala, strukturirana torbica u toploj smeđoj boji, nošena nonšalantno u ruci. Riječ je o modelu Hermès Mini Kelly, s gornjom ručkom i odvojivim remenom za rame - luksuznom komadu koji odmah podiže cijeli outfit i daje mu dozu prestiža.

Sunčane naočale s tankim metalnim okvirom, okruglog vintage oblika, zaokružuju look s dozom retro šarma. Na ruci se nalazi i pažljivo odabran nakit: zlatni sat s metalnim remenom i nekoliko zlatnih prstena različitih stilova, što prati trend slojevitog nošenja nakita i daje outfitu završni, luksuzni pečat.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ovo je styling koji jasno poručuje: moda je igra identiteta, a pravila su tu da se reinterpretiraju - to je moda kakvu volimo, ona koja ne traži dopuštenje i definitivno ne igra na sigurno.