Magija u tubici: Ovo je krema koju mi je mama 'uvalila' i koja mi je ostala najbolji skincare hack ikad
I tu dolazi Cicatridina
Krema koju mi je mama otkrila prije 30 godina. Ne otkrila u smislu “haul”. Nego u smislu: izvuče tubu iz ladice, pogleda te jednom, i kao da kaže “nemoj dramatizirat” bez da to izgovori. Mame imaju taj talent: riješe problem, pa tek onda postave pitanje.
Danas tu Cicatridinu nosim u torbici. Ne iz nostalgije, nego iz čiste strategije. Ne hijaluron kao buzzword iz luksuznih krema i “plump” kampanja, nego hijaluron kao ona pametna, tiha molekula koja veže vodu i pomaže koži da se ponaša kao koža, a ne kao problem koji treba riješiti.
Jer realno, ja je koristim za sve i svašta:
- kuhinjske opekotine koje nastanu u sekundi brzopletosti
- poslije britvice i depilacije jer moja koža ima svoje mišljenje o svemu
- crvenilo od sunca kad sam bila uvjerena da “ma neće”
- ljeti ujutro na lice kad mi se ne da make-up, a da ipak izgledam kao da spavam
I ono što je najmanje estetsko, a najrealnije: kad me psorijaza izbaci iz takta pa se izgrebem do krvi i trebam hitno “zatvorit priču”, a tu onda još dodatno ubacujem Cicatidrina sprej kojeg uvijek imam u kupaonici.
Mame najbolje znaju
Stoga da, hijaluron je čaroban, ali ne u tom Instagram smislu “glow”. Nego u mom smislu: koži treba voda, film, mir. Treba joj da prestane biti iritantna i da se u njoj osjećam ugodno. Najdraže mi je što je Cicatridina suprotnost svemu što me inače iscrpljuje: nema filozofije, samo je namažeš kad god osjetiš nelagodu na koži i to je to. I kad mi netko kaže “joj, kako stigneš brinut o sebi”, meni je ovo iskren odgovor: brinem o sebi tako da si ne nabijam dodatne obaveze pod brigu.
A mama… mama je tu napravila nešto genijalno, sasvim nenamjerno: dala mi je alat koji mi danas služi kao standard.
I iskreno, lijepo mi je što imam nešto što funkcionira već 30 godina. U svijetu gdje se sve mijenja svaka dva tjedna, meni je baš slatko imati taj jedan mali “provjereno” u torbi. Ne trend, ne faza nego stvar koja odradi svoje i pusti me da živim.
Osjećaj da su stvari uvijek pod kontrolom
A ima tu i nešto baš dobro: kad znam da imam Cicatridinu, opuštenija sam. Kao, okej, može život biti nespretan, mogu ja biti nespretna, mogu se dogodit sunce, britvica, kuhinja, sve. Nema panike. Imamo plan.
I u tome je cijela poanta: ja se brinem o sebi na način koji mi ne krade energiju, nego je vraća. Ne zato što moram biti “bolja verzija sebe”, nego zato što volim kad mi je život lakši. I kad mi koža surađuje. I kad se osjećam kao netko tko se zna zbrinuti brzo, pametno i s osmijehom.
Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Cicatridine.