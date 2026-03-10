Magija u tubici: Ovo je krema koju mi je mama 'uvalila' i koja mi je ostala najbolji skincare hack ikad

Kad me svijet preplavi, kao i većina žena, gasim nepotrebne procese i idem u reduce to essentials.

I tu dolazi Cicatridina

Beauty rutina kod mene je prva koja se briše s liste. Ne zato što se ne brinem o sebi, nego zato što znam razliku između brige i performansa. U ovim godinama nemam potrebu dokazivati da sam “ona cura koja uvijek ima 12 koraka njege prije spavanja i glowy kožu”. Imam druge prioritete. U tim danima ne treba mi novi serum. Treba mi da mi nešto radi posao bez da mi se obraća kao da sam krhka.

RTL native

Krema koju mi je mama otkrila prije 30 godina. Ne otkrila u smislu “haul”. Nego u smislu: izvuče tubu iz ladice, pogleda te jednom, i kao da kaže “nemoj dramatizirat” bez da to izgovori. Mame imaju taj talent: riješe problem, pa tek onda postave pitanje.

Danas tu Cicatridinu nosim u torbici. Ne iz nostalgije, nego iz čiste strategije. Ne hijaluron kao buzzword iz luksuznih krema i “plump” kampanja, nego hijaluron kao ona pametna, tiha molekula koja veže vodu i pomaže koži da se ponaša kao koža, a ne kao problem koji treba riješiti.

Jer realno, ja je koristim za sve i svašta:

kuhinjske opekotine koje nastanu u sekundi brzopletosti

poslije britvice i depilacije jer moja koža ima svoje mišljenje o svemu

crvenilo od sunca kad sam bila uvjerena da “ma neće”

ljeti ujutro na lice kad mi se ne da make-up, a da ipak izgledam kao da spavam

RTL native

I ono što je najmanje estetsko, a najrealnije: kad me psorijaza izbaci iz takta pa se izgrebem do krvi i trebam hitno “zatvorit priču”, a tu onda još dodatno ubacujem Cicatidrina sprej kojeg uvijek imam u kupaonici.

Mame najbolje znaju

Stoga da, hijaluron je čaroban, ali ne u tom Instagram smislu “glow”. Nego u mom smislu: koži treba voda, film, mir. Treba joj da prestane biti iritantna i da se u njoj osjećam ugodno. Najdraže mi je što je Cicatridina suprotnost svemu što me inače iscrpljuje: nema filozofije, samo je namažeš kad god osjetiš nelagodu na koži i to je to. I kad mi netko kaže “joj, kako stigneš brinut o sebi”, meni je ovo iskren odgovor: brinem o sebi tako da si ne nabijam dodatne obaveze pod brigu.

RTL native

A mama… mama je tu napravila nešto genijalno, sasvim nenamjerno: dala mi je alat koji mi danas služi kao standard.

I iskreno, lijepo mi je što imam nešto što funkcionira već 30 godina. U svijetu gdje se sve mijenja svaka dva tjedna, meni je baš slatko imati taj jedan mali “provjereno” u torbi. Ne trend, ne faza nego stvar koja odradi svoje i pusti me da živim.

RTL native

Osjećaj da su stvari uvijek pod kontrolom

A ima tu i nešto baš dobro: kad znam da imam Cicatridinu, opuštenija sam. Kao, okej, može život biti nespretan, mogu ja biti nespretna, mogu se dogodit sunce, britvica, kuhinja, sve. Nema panike. Imamo plan.

RTL native

I u tome je cijela poanta: ja se brinem o sebi na način koji mi ne krade energiju, nego je vraća. Ne zato što moram biti “bolja verzija sebe”, nego zato što volim kad mi je život lakši. I kad mi koža surađuje. I kad se osjećam kao netko tko se zna zbrinuti brzo, pametno i s osmijehom.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Cicatridine.