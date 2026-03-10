403 Forbidden

Moda
TOTALNO SU IN

Traperice s uzorkom modni su komad koji trebate ovog proljeća

Ana Ivančić
10. ožujka 2026.
Pull&Bear
Zaboravite na sigurne izbore, ovog proljeća traper postaje slikarsko platno na kojem se ispisuju najsmjelije modne priče, pretvarajući svakodnevni odjevni predmet u pravo umjetničko djelo - saznajte kako ih kombinirati i gdje ih kupiti

Nakon nekoliko sezona u kojima je dominirao minimalizam i klasični plavi traper, modna scena za 2026. godinu najavljuje uzbudljiv zaokret. Jednostavne siluete ustupaju mjesto hrabrijim komadima, a u samom središtu pozornosti nalaze se traperice s uzorkom.

Traper kao slikarsko platno

Dok su se prethodnih godina cijenile čiste linije i nenametljivi tonovi, 2026. slavi individualnost i maksimalizam. Dizajneri su se odmaknuli od ispranog i poderanog izgleda, a fokus prebacili na bogate uzorke koji trapericama daju potpuno novu dimenziju. Apsolutni vladar sezone je životinjski uzorak, pri čemu leopard print preuzima titulu "nove neutralne boje", dok ga u stopu prate zebra, kravlji i zmijski motivi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karla Jordan (@karla_jordan3)

Osim divljeg duha, tu su i romantični cvjetni motivi. Grafički, vintage nadahnuti uzorci su u velikom porastu, a posebno rezoniraju ženstveni cvjetni printevi koji djeluju svježe i nosivo. Za one koji se žele istaknuti, modne piste predlažu i retro psihodelične uzorke inspirirane sedamdesetima, kao i oštre geometrijske oblike i pruge koje unose dašak modernosti.

@gold_v23 Zara Floral Denim/Zara Spring Collection 🌸✨ @ZARA #tryon #zaranewin #tryonhaul #zarahaul #zara ♬ original sound - EX7STENCE™

Kako nositi najodvažniji komad sezone bez greške

Iako se na prvu mogu činiti zahtjevnima za kombiniranje, traperice s uzorkom iznenađujuće su prilagodljive. Ključ uspjeha leži u pravilu "glavnog lika" - kada su hlače zvijezda kombinacije, ostatak outfita treba biti decentna pratnja.

Najjednostavniji i najelegantniji način stiliziranja jest uparivanje s jednobojnim, minimalističkim komadima. Klasična bijela majica, crni bodi ili svilena bluza u neutralnoj boji omogućit će uzorku da dođe do punog izražaja. Za sofisticiraniji dojam, dodajte dobro krojen sako u bež, sivoj ili crnoj boji. Kada je riječ o krojevima, ove sezone naglasak je na profinjenim siluetama. Modeli ravnih nogavica, poznati kao stovepipe ili cigarette, idealno balansiraju upečatljive uzorke, dok se suptilni trapez kroj vraća kao elegantna opcija koja vizualno izdužuje figuru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Limelight Nova (@limelightnova)

Važno je pripaziti i na ravnotežu proporcija. Ako se odlučite za šire modele poput barrel leg traperica, kombinirajte ih s užim gornjim dijelom kako biste definirali struk i stvorili skladnu siluetu. Kod obuće, za ležeran dnevni izgled birajte jednostavne bijele tenisice, dok će za večernji izlazak sandale s tankim remenčićima ili elegantne špic čizme podići cijelu kombinaciju na višu razinu.

U nastavku pogledajte izbor traperica s uzorkom dostupnih u trgovinama: 

Zara - traperice niskog struka s cirkonima, 49,95 €
Zara - traperice loose s uzorkom, 39,95 €
Pull&Bear - vrećaste traperice s leopard uzorkom i zakovicama 35,99 €

Pull&Bear - vrećaste traperice s uzorkom krave 35,99 €
Bershka - vrećaste traperice niskog struka s teksturiranim uzorkom 35,99 €
Bershka - vrećaste traperice niskog struka s teksturiranim uzorkom 35,99 €
Sinsay - wide leg traperice, 12,99 EUR
Sinsay - wide leg traperice,10,99 EUR
Only - traperice s cvjetnim uzorkom, 49,90 €
Only - regular tarperice s ružicama, 37,43 €
Pieces - regular traperice 'PCFlora', 44,93 €
Hailys - regular traperice 'Mi44rell', 37,43 €
Marimekko - baggy traperice, 199 €
ROXY - široke nogavice traperice 'BOOGIE NIGHT', 84,90 €
Munthe - široke nogavice traperice 'ECUBE', 224,10 €
KOROSHI - slimfit traperice, 59,99 €

Pročitajte još o:
TrapericeProljetni Trendovi
