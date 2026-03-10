Mladi Mjesec u Ribama donosi čaroliju: Otkrijte koji znakovi će najjače osjetiti njegovu moć

Mlad Mjesec stiže u znaku Ribe 19. ožujka - posljednji prije početka novog astrološkog ciklusa. Ova snažna lunacija, neposredno prije ulaska Sunca u znak Ovan, donosi savršenu priliku za introspekciju, snove i postavljanje novih namjera

Dok ožujak polako odmiče, kozmos nam priprema jedan od najmagičnijih trenutaka u godini - 19. ožujka očekuje nas mladi Mjesec u sanjivom znaku riba, posljednji mlad Mjesec astrološke godine, koji služi kao svojevrsni duhovni reset prije nego što Sunce dvadesetog ožujka uđe u ovna i započne novi zodijački ciklus. Ova lunacija događa se usred goleme koncentracije planeta u ribama, uključujući Sunce, Mars i Merkur, koji je još i retrogradan. Sve to stvara iznimno potentnu energiju koja nas poziva da usporimo, zaronimo duboko u sebe i postavimo namjere koje dolaze ravno iz srca.

Vrijeme za snove, intuiciju i otpuštanje

Energija riba je fluidna, intuitivna i duboko emocionalna. Ona briše granice između stvarnog i nestvarnog, pozivajući nas da se povežemo sa svojim snovima, duhovnošću i kreativnim potencijalom. Mlad Mjesec u ovom znaku idealno je vrijeme za postavljanje ciljeva koji nisu nužno praktični ili mjerljivi, već su usmjereni na unutarnje iscjeljenje, oprost i suosjećanje, kako prema drugima, tako i prema sebi. S obzirom na to da se Merkur kreće unatrag sve do 20. ožujka, naglasak nije na vanjskoj akciji, već na dubokoj introspekciji. Svemir od nas traži da se prepustimo i dopustimo da se situacije razviju prirodno, umjesto da pokušavamo sve kontrolirati. Ovo je prilika da otpustimo stare rane, strahove i obrasce koji nas sprječavaju da živimo autentično.

Kako će mlad Mjesec utjecati na vaš znak

Iako će svi osjetiti ovaj val suptilne, iscjeljujuće energije, najsnažniji utjecaj imat će promjenjivi znakovi (ribe, djevice, blizanci i strijelci), kao i vodeni znakovi (rakovi i škorpioni), kojima ova energija prirodno odgovara.

Ovan

Ovaj mlad Mjesec aktivira vašu kuću podsvijesti i duhovnih završetaka. Vrijeme je za povlačenje i odmor prije nego što započne vaša sezona. Posvetite se meditaciji i rješavanju unutarnjih blokada. Otpuštanje prošlosti sada je ključno kako biste mogli napraviti mjesta za sve novo što dolazi.

Bik

Fokus je na vašim prijateljstvima, društvenim krugovima i dugoročnim nadama. Mogli biste upoznati važne ljude koji dijele vaše vizije ili se povezati sa svojom zajednicom na dubljoj, duhovnoj razini. Postavite namjere za budućnost koju želite graditi, okruženi ljudima koji vas podržavaju.

Blizanci

Vaša karijera i javni imidž dolaze u prvi plan. Ovo je prilika da postavite temelje za profesionalni put koji vas istinski ispunjava i koji je u skladu s vašom svrhom. Razmislite o tome kakav trag želite ostaviti, ali budite oprezni s potpisivanjem ugovora dok Merkur ne krene direktno.

Rak

Kao vodeni znak, ova energija vam godi. Mlad Mjesec potiče vas na širenje horizonata, bilo kroz putovanja, obrazovanje ili filozofiju. Vrijeme je da izađete iz svoje sigurne zone. Planirajte putovanje na mjesto na kojem nikada niste bili, to će osnažiti vaše samopouzdanje.

Lav

Energija se usmjerava na vašu osmu kuću intimnosti, transformacije i zajedničkih resursa. Teme poput seksa, novca i emocionalnih dugova bit će naglašene. Ovo je snažno vrijeme za iscjeljenje starih rana i otpuštanje svega što više ne služi vašem rastu.

Djevica

Mlad Mjesec događa se u vašem polju partnerstva, stavljajući fokus na najvažnije odnose u vašem životu. Vrijeme je da se prestanete fokusirati na savršenstvo i prepustite se. Bilo da ste u vezi ili tražite partnera, ključ je u suosjećanju i razumijevanju.

Vaga

Vaša svakodnevna rutina, posao i zdravlje pod kozmičkim su svjetlima. Ovaj mlad Mjesec poziva vas da uvedete više duhovnosti i mira u svoju svakodnevicu. Stvorite rituale koji vas hrane, bilo da se radi o jogi, meditaciji ili jednostavnom odmaranju bez osjećaja krivnje.

Škorpion

Ovo je vaše vrijeme za kreativnost, romantiku i zabavu. Kozmos vam daje dozvolu da se igrate i ponovno povežete sa svojim unutarnjim djetetom. Započnite novi kreativni projekt ili se prepustite strastima. Ljubav bi mogla procvjetati na neočekivanim mjestima.

Strijelac

Fokus se prebacuje na vaš dom, obitelj i privatni život. Ovaj mlad Mjesec donosi priliku za iscjeljenje obiteljskih odnosa i stvaranje osjećaja emocionalne sigurnosti. Možda ćete razmišljati o preseljenju ili preuređenju doma kako bi postao vaše svetište.

Jarac

Vaša kuća komunikacije je aktivirana, no ovog puta intuicija je glasnija od logike. Slušajte svoje predosjećaje u razgovorima s okolinom. Vaša praktičnost bit će stup podrške mnogima oko vas, ali dopustite si da i vi osjetite i izrazite svoje emocije.

Vodenjak

Teme financija i osobnih vrijednosti su u prvom planu. Vrijeme je da preispitate na što trošite svoju energiju i resurse. Postavite namjere za stvaranje obilja koje je usklađeno s onim što vam je uistinu važno, a to nadilazi materijalno.

Ribe

Sretan vam povratak Sunca! Ovo je vaš osobni početak nove godine, moćan trenutak za redefiniranje sebe. Sva svjetla su uperena u vas i vaša je intuicija jača no ikad. Postavite namjere za osobu kakva želite postati u sljedećem ciklusu. Sve je moguće.

Iskoristite ovu predivnu, nježnu energiju da sanjate velike snove. Zapišite svoje želje, meditirajte o njima i vjerujte da je svemir na vašoj strani. Ovo je tiha, ali moćna priprema za bučnu i energičnu proljetnu ravnodnevnicu koja slijedi.