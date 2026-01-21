Severina, Meri Goldašić, Jakov Jozinović, Nika Turković... Pogledajte tko je još bio na premijeri filma 'Svadba'

Sinoć je održana velika premijera filma "Svadba". Po prvi put ikada, svečana premijera jednog domaćeg filma održana je istovremeno u čak 13 kino dvorana, a u svakoj od njih filmska se ekipa osobno naklonila publici, pretvorivši premijernu večer u dosad neviđen spektakl. Druženje i fotografiranje sa zvjezdanom filmskom ekipom proteklo je u pravom "svadbenom" ozračju uz svadbenu tortu i bend, bacanje buketa i prepune dvorane, a film su došle podržati i brojne poznate osobe kao Severina, Lejla i Tarik Filipović, Ivan Vukušić, Ecija Ojdanić, Sanja Vejnović, Barbara Nola, Daniela Trbović, Ornela Vištica, Tamara Vrdoljak, Ana Uršula Najev, Ida Prester, Jakov Jozinović, Nika Turković i brojni drugi.

Već prije dolaska u redovnu kinodistribuciju, "Svadba" Igora Šeregija srušila je sve postojeće rekorde. Nakon povijesne pretprodaje od 41.263 ulaznice, interes publike nastavio je nezaustavljivo rasti te je do večeri premijere prodano više od 70.000 ulaznica, nadmašivši i najveće svjetske blockbustere koji su se godinama smatrali nedostižnima.

Glumački ansambl sastavljen je od imena koja ne traže posebno predstavljanje: Uz Renea Bitorajca, Dragana Bjelogrlića, Lindu Begonja, Vesnu Trivalić, Anđelku Stević Žugić, Roka Sikavicu, Niku Grbelju i Marka Grabeža, film je okupio i glumačke legende Seku Sablić i Srđana Žiku Todorovića, kao i Snježanu Sinovčić Šiškov, Dejana Aćimovića te niz istaknutih regionalnih i hrvatskih glumaca, među kojima su Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Denis Murić, Marko Miljković i Nevena Nerandžić.