Muškarac sa špice u cool outfitu: Pilotska jakna i zimske gležnjače idealan su spoj

Ovaj muškarac sa špice dokaz je da muška moda ne mora biti dosadna, te da uz pravi odabir boja, materijala i tekstura možemo postići savršen look.

To pravilo primijenio je muškarac kojeg so zamijetili na gradskim ulicama, pojavivši se u pravom zimskom outfitu. Odlučio se na klasičan, a opet efektan outfit, koji je idealan izbor za gradske šetnje. Krzneno-kožna pilotska jakna centralni je dio outfita, a gospodin ju je uskladio s tamnosmeđim hlačama ravnog kroja.

Posebna štih outfitu dali su detalji, crna zimska kapa, sunčane naočale kockastog oblika te bež karirani šal s crnim, bijelim i crvenim uzorkom. Izbor obuće pao je na klasične bež gležnjače koje su i ove godine apsolutni hit.

Ono što ovaj outfit čini posebno uspješnim jest sklad tonova – nijanse bež, smeđe i crne stvaraju ugodnu, toplu zimsku paletu koja izgleda skupocjeno, ali i nenametljivo. Istovremeno, kombinacija različitih tekstura – koža, krzno, pletenina i vuneni šal – daje dubinu i dinamiku cijelom looku.