Kako će izgledati Božić 2025.? Trendovi najavljuju povratak toplini i tradiciji

Nakon godina dominacije minimalističkih pristupa, u fokus se vraćaju raskošne mašne, bogate teksture i estetika nostalgije koja podsjeća na bezbrižne blagdane iz djetinjstva. Donosimo pregled stilskih smjernica koje će definirati božićnu sezonu 2025. i inspirirati blagdansko uređivanje doma

Nakon godina hladnog minimalizma i savršeno usklađenih, gotovo generičkih blagdanskih interijera, Božić 2025. donosi dugo očekivani zaokret. Ove sezone, uređenje doma postaje duboko osobno, toplo i prožeto nostalgijom. Zaboravite na stroga pravila i sterilne prostore; dizajneri interijera složni su da je naglasak na stvaranju atmosfere koja pruža utjehu, priča priču i slavi nesavršenu ljepotu proživljenog doma. Pred nama su blagdani koji mirišu na bakine kolače, pucketanje vatre i stranice omiljene knjige iz djetinjstva.

Povratak tradiciji s modernim prizvukom

Ove godine svjedočimo velikom povratku estetike koja slavi nasljeđe i udobnost, a koju mnogi nazivaju "Ralph Lauren Božić". Zamislite toplinu planinske kolibe presvučenu u otmjeno ruho ladanjske kuće: karirani uzorci u zagasitim nijansama zelene i crvene, detalji od poliranog mjeda, teški baršun i toplina vatre iz kamina. Ne radi se o slijepom kopiranju prošlosti, već o stvaranju osjećaja "osvježene baštine" gdje se obiteljsko nasljeđe, poput starih ukrasa ili kristalnih čaša, spaja s modernim, pročišćenim elementima. Cilj nije stvoriti savršenu scenografiju, već prostor koji odiše dobrodošlicom i toplim uspomenama.

Unsplash

Mašne kao glavni ukras sezone

Ako postoji jedan dekorativni element koji će dominirati ovim blagdanima, onda su to mašne. Velike, male, baršunaste, lanene ili satenske – mašne su posvuda. Više nisu rezervirane samo za zamatanje darova; ove godine krase grane božićnog drvca, spuštaju se niz raskošne girlande, vežu se oko svijećnjaka i ukrašavaju salvete na blagdanskom stolu. Ovaj trend unosi dozu romantike i zaigranosti, podsjećajući na estetiku iz romana Male žene, gdje jednostavni, ručno rađeni detalji definiraju eleganciju.

Pexels

Prirodni materijali i održivost

Ekološka svijest i dalje oblikuje blagdanske trendove, s naglaskom na prirodne i održive materijale. Plastični ukrasi ustupaju mjesto drvenim figuricama, papirnatim zvijezdama, lanenim vrpcama i staklenim kuglicama koje će trajati generacijama. Domovi mirišu na svježinu zahvaljujući girlandama od prave cedrovine, bora i eukaliptusa. Šišarke, sušene kriške naranče i štapići cimeta postaju ključni detalji koji unose rustikalni, a istovremeno profinjen šarm. Ovaj pristup ne samo da je estetski privlačan, već potiče na promišljenije i dugotrajnije uređenje.

Unsplash

Nova paleta boja: Od zemljanih tonova do raskoši dragulja

Iako klasična crvena i zelena nikada neće izaći iz mode, ove godine paleta boja postaje znatno bogatija i odvažnija. Umjesto da se cijeli prostor podredi tradicionalnim bojama, dizajneri savjetuju da se blagdanski dekor uskladi s postojećim bojama u interijeru. Tako u prvi plan dolaze duboke, raskošne nijanse dragulja poput smaragdno zelene, safirno plave, rubin crvene i bogatih tonova patlidžana. Paralelno s time, jača i trend toplih zemljanih tonova. Boje čokolade, kave, karamele i tople krem-bijele stvaraju ugodnu i smirujuću atmosferu, savršenu za opuštene blagdanske trenutke.

Pexels

Starinski šarm i osobni pečat

Uređenje doma za blagdane postaje pripovijedanje osobne priče. Zaboravite na komplete ukrasa kupljene u trgovačkim centrima; ove godine cijene se sentimentalni predmeti i vintage pronalasci. Izvucite iz ormara naslijeđeno posuđe, izložite ukrase koje su vaša djeca izradila u školi i potražite unikatne komade na buvljacima. Miješanje različitih stilova i epoha, od starinskih staklenih kuglica do ručno vezenih detalja, stvara slojevit i autentičan izgled. Dom ne treba izgledati kao iz kataloga, već kao mjesto gdje se stvaraju i čuvaju uspomene.

Pexels

Razigranost i "dopamine" dekor

Blagdani su vrijeme radosti, a to se odražava i na trendu "dopaminskog" uređenja. Riječ je o razigranim, pomalo ekscentričnim detaljima koji nam izmamljuju osmijeh na lice. Popularni su ukrasi u obliku slastica, životinjski motivi inspirirani starim slikovnicama – poput lisica, zečeva i ptica – te bajkoviti elementi iz baleta Orašar. Prema Etsyjevom izvještaju, raste potražnja za predmetima koji unose dašak magije i eskapizma, slaveći kreativnost i individualnost.

Pexels

Čarolija prigušenog svjetla

Najvažniji element za stvaranje blagdanske atmosfere ove je godine osvjetljenje. Umjesto jarkih, hladnih LED svjetala, naglasak je na toplom, mekom i gotovo filmskom sjaju. Slojevito korištenje lampica toplih bijelih tonova, mnoštvo svijeća i zlatni odsjaj metala stvaraju intiman i čaroban ugođaj. Cilj je da prostor "sjaji iznutra", bez vidljivih žica i napadnog blještavila. Takvo osvjetljenje ne samo da je ugodno za oči, već unosi osjećaj mira i spokoja, pretvarajući dom u blistavo utočište.

Pexels

Ukratko, Božić 2025. slavi autentičnost. To je poziv da usporimo, okrenemo se pravim vrijednostima i stvorimo dom koji je odraz nas samih – topao, pun ljubavi i spreman za stvaranje novih, dragocjenih uspomena.