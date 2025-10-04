Muškarac sa špice oduševio elegantnom kombinacijom, a dizajnerska torbica je pun pogodak

Ovaj gospodin dokaz je da muška moda ne mora biti dosadna te da uz pravi odabir boja, tekstura i materijala možemo postići savršen look

Na špici često viđamo originalne i kreativne kombinacije, a posebno nas razvesele one koje su idealan spoj casual i elegantnog stila. Upravo takav je stajling imao i markantan muškarac sa špice.

Muška moda često se oslanja na klasiku, a muškarci nisu skloni pretjeranom eksperimentiranju. Ovaj gospodin dokaz je da muška moda ne mora biti dosadna te da uz pravi odabir boja, tekstura i materijala možemo postići savršen look.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Odjenuo je klasičnu bijelu dolčevitu kojom je postigao profinjen izgled i kontrast. Traperice ravnog kroja bezvremenski su klasik i potpuno su se uklopile u ležernu kombinaciju. Tamnoplavi kratki baloner dodao je sportski štih, a savršen je odabir za jesensko razdoblje.

Ono što je stajling učinilo atraktivnijim su detalji poput Louis Vuitton dizajnerske torbice u smeđoj nijansi te sunčane naočale okruglih okvira. Lakirane mokasinke boje konjaka uparene su sa smeđom bojom torbice.