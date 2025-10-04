Moda
Kako odlično kombinirati tamni traper znaju djevojke sa zagrebačke špice

4. listopada 2025.
Pavao Bobinac/dosadni Fotograf
Traper je klasik koji se nosti tijekom cijele godine, no ove sezone je naglasak na tamnim nijansama

Tamni traper je nekoliko sezona obavezni komad u ormaru svake trendseterice, a ove jeseni su takvi komadi preplavili trgovine. Riječ je o dubokim nijansama plave boje koje svaki look čine elegantnijim, čak i kad se radi o ležernim kombinacijama. No nije neobično što su ga žene prihvatile jer komadi od tamnog trapera lijepo pristaju u ležernim kombinacijama, ali su i savršeni za poslovne prilike.

Dvije dame sa zagrebačke špice pokazale su kako dobro kombinirati različite modele od tamnog trapera. Prva djevojka se odlučila za uske tamne traperice u kombinaciji s visokim čizmama, uz to je dodala klasičnu smeđu jesensku jaknu. Traperice s visokim čizmama su kombinacija za cijelu jesen i zimu jer je vrlo udobna, a pristaje uz kratke i duge kapute ili sportske jakne.

Kako odlično kombinirati tamni traper znaju djevojke sa zagrebačke špice
Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Druga djevojka je nosila jednostavnu midi traper haljinu koja je lijepo naglasila struk, a savršen je odabir za subotnju šetnju gradom i posao. Može se nositi tijekom cijele jeseni uz visoke čizme ili gležnjače, a tijekom hladnijih dana odlično će pristajati uz kardigan. Ova monokromatska kombinacija samo je naglašena jednostavnom crnom torbom i sunčanim naočalama. 

