Kako odlično kombinirati tamni traper znaju djevojke sa zagrebačke špice

Traper je klasik koji se nosti tijekom cijele godine, no ove sezone je naglasak na tamnim nijansama

Tamni traper je nekoliko sezona obavezni komad u ormaru svake trendseterice, a ove jeseni su takvi komadi preplavili trgovine. Riječ je o dubokim nijansama plave boje koje svaki look čine elegantnijim, čak i kad se radi o ležernim kombinacijama. No nije neobično što su ga žene prihvatile jer komadi od tamnog trapera lijepo pristaju u ležernim kombinacijama, ali su i savršeni za poslovne prilike.

Dvije dame sa zagrebačke špice pokazale su kako dobro kombinirati različite modele od tamnog trapera. Prva djevojka se odlučila za uske tamne traperice u kombinaciji s visokim čizmama, uz to je dodala klasičnu smeđu jesensku jaknu. Traperice s visokim čizmama su kombinacija za cijelu jesen i zimu jer je vrlo udobna, a pristaje uz kratke i duge kapute ili sportske jakne.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Druga djevojka je nosila jednostavnu midi traper haljinu koja je lijepo naglasila struk, a savršen je odabir za subotnju šetnju gradom i posao. Može se nositi tijekom cijele jeseni uz visoke čizme ili gležnjače, a tijekom hladnijih dana odlično će pristajati uz kardigan. Ova monokromatska kombinacija samo je naglašena jednostavnom crnom torbom i sunčanim naočalama.