Vodič za jesensko uređenje: Pronašli smo najljepše dekoracije za topao i ugodan dom

Jesen je idealno vrijeme za unošenje topline i ugodnog ugođaja u dom, a popularne trgovine već su prepune preslatkih dekoracija koje odišu sezonskim šarmom. Od mirisnih svijeća i lampica do vaza, tekstila i malih detalja u toplim tonovima – izbor nikad nije bio bogatiji

Jesen ima čarobnu moć. S prvim hladnijim danima i zlatnim lišćem koje pleše na vjetru, javlja se instinktivna želja da se povučemo u toplinu doma i stvorimo vlastitu oazu udobnosti. Transformacija životnog prostora u jesensko utočište ne mora biti ni skupa ni komplicirana. Ključ je u promišljenim detaljima koji unose toplinu, teksturu i dašak prirode.

Od pristupačnih sitnica iz popularnih trgovina poput Pepca i Sinsaya do bezvremenskih komada iz Zare Home, donosimo vam vodič za stvaranje doma koji odiše jesenskom čarolijom, dokazujući da je ponekad zaista manje – više.

Pexels

Temelji jesenskog stila: Paleta boja i moć teksture

Prije nego što krenete u kupovinu, razmislite o atmosferi koju želite stvoriti. Umjesto da svaku površinu zatrpate sezonskim ukrasima, fokusirajte se na stvaranje jedne ili dvije promišljene kompozicije u svakoj prostoriji. To će vašem domu dati sezonski pečat bez osjećaja pretrpanosti.

Unsplash

Odaberite svoju jesensku paletu

Iako su narančasta, crvena i smeđa klasični jesenski tonovi, nemojte se bojati istražiti i druge opcije. Ove sezone dizajneri interijera naginju suptilnijim, smirenijim paletama.

Zemljani tonovi: Bež, krem, boja devine dlake i maslinasto zelena stvaraju sofisticiranu i umirujuću bazu.

Bež, krem, boja devine dlake i maslinasto zelena stvaraju sofisticiranu i umirujuću bazu. Draguljske nijanse: Duboka ljubičasta, smaragdno zelena i tamnocrvena unose dozu elegancije i topline.

Duboka ljubičasta, smaragdno zelena i tamnocrvena unose dozu elegancije i topline. Neočekivani akcenti: Nježna, isprana plava boja (chambray) u kombinaciji s tamnim drvom ili smeđom kožom stvara klasičan i ugodan dojam, dok prašnjavo ružičasta unosi mekoću.

Jednom kada definirate paletu, lakše ćete birati dekoracije koje se međusobno nadopunjuju, čime štedite novac i stvarate skladniji prostor.

Pexels

Igra teksturama

Jesen je idealno vrijeme za slojevitost. Miješanje različitih materijala dodaje dubinu i vizualni interes prostoru. Kombinirajte grubo pletivo vunenih deka, mekoću baršunastih jastučnica, glatkoću keramike i hrapavost prirodnog drva. Mekani prekrivači i jastuci u jesenskim bojama najbrži su i najpovoljniji način za transformaciju dnevnog boravka ili spavaće sobe.

Inspiracija iz prirode: Detalji koji ne koštaju ništa

Jedan od najljepših i najpovoljnijih načina za uređenje doma jest unošenje elemenata iz prirode. Kratka šetnja parkom ili šumom može rezultirati predivnim dekoracijama.

Grane i lišće: Nekoliko upečatljivih grana s preostalim lišćem u visokoj staklenoj vazi može postati elegantan središnji ukras na stolu ili komodi.

Nekoliko upečatljivih grana s preostalim lišćem u visokoj staklenoj vazi može postati elegantan središnji ukras na stolu ili komodi. Šumski plodovi: Žirevi, kesteni i šišarke izgledaju predivno u staklenim posudama, na ukrasnom pladnju uz svijeće ili jednostavno razbacani po polici.

Žirevi, kesteni i šišarke izgledaju predivno u staklenim posudama, na ukrasnom pladnju uz svijeće ili jednostavno razbacani po polici. Suho cvijeće i trave: Umjesto svježeg cvijeća, odaberite bukete sušene hortenzije, pampas trave ili drugog bilja. Oni traju cijelu sezonu i unose rustikalnu, boho notu u prostor.

Umjesto svježeg cvijeća, odaberite bukete sušene hortenzije, pampas trave ili drugog bilja. Oni traju cijelu sezonu i unose rustikalnu, boho notu u prostor. Perje: Kao alternativa granama, fazanovo ili paunovo perje u vazi unosi neočekivanu teksturu i sofisticiranost.

Pexels

Najslađe jesenske dekoracije iz popularnih trgovina

Kada ste postavili temelje s bojama i prirodnim elementima, vrijeme je za one posebne detalje koji će zaokružiti priču. Trgovine poput Zare Home tradicionalno nude kolekcije koje odišu elegancijom i mirnoćom. Njihov fokus je na kvalitetnim, prirodnim materijalima poput lana, pamuka i drva. Potražite posteljinu u nježnim zemljanim tonovima, prekrivače s "waffle" uzorkom, keramičko posuđe u smeđim i bež nijansama te drvene zdjele koje unose toplinu u svaki kutak. S druge strane, brendovi kao što su Pepco i Sinsay imaju šarmantne detalje po pristupačnim cijenama. Idealan su izbor za sve one koji traže trendi, a povoljne sezonske ukrase. Zanimljivi detalji za jesensko uređenje doma mogu se pronaći i u mnogim drugim trgovinama, a sve naše favorite za ovu sezonu donosimo u nastavku.

Pepco, dekoracija jabuka- 3 €

Pepco, bundeva - 1,50 €

Pepco, deka - 10 €

Pepco, lampice - 6 €

Pepco, dozator za sol i dozator za papar - 4 €

Pepco, kutija za kolače - 2 €

Pepco, nadstolnjak - 4 €

Sinsay, deka - 12,99 €

Sinsay, jastuk - 5,99 €

Sinsay, lampa - 6,99 €

Sinsay, svijeća - 2,49 €

Sinsay, jastuk - 6,99 €

Westwing, bundeva - 16,99 €

Westwing, ukrasi od mramora - 44,99 €

Zara Home, komplet krpa - 10,99 €

Zara Home, keramički komplet - 18,99 €

Zara Home, tanjur - 6,49 €

Zara Home, podmetač - 12,99 €

Zara Home, ukrasi - 8,99 €

Zara Home, deka - 79,99 €

Zara Home, stalak za kolače - 38,99 €