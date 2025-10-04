Vodič kroz najljepše staze Medvednice – za obiteljske šetnje i planinarske izazove

S više od 70 dobro označenih staza, Medvednica nudi ponešto za svakoga – od laganih šetnji za obitelji s malom djecom do zahtjevnijih uspona za iskusne planinare

Gotovo da ne postoji Zagrepčanin koji barem jednom nije pobjegao od gradske vreve u zeleno utočište koje se nadvija nad gradom – Park prirode Medvednica. Ta planina, koju od milja zovemo i Sljeme, nije samo omiljeno izletište, već i čuvarica grada koja stoljećima nudi zaštitu, svježi zrak i duševni mir. Iako je privlačna u svako doba godine, Medvednica svoju punu čaroliju otkriva u jesen. Tada se njezine guste bukove šume odijevaju u raskošne nijanse zlatne, crvene i smeđe boje, a šetnja po šuštavom tepihu od lišća postaje doživljaj za sva osjetila.

Planinarenje Medvednicom jedna je od najdražih aktivnosti Zagrepčana, način za druženje s prijateljima i obitelji, ali i prilika za uživanje u domaćoj hrani koja okusom vraća u djetinjstvo. S više od 70 dobro označenih staza, Medvednica nudi ponešto za svakoga – od laganih šetnji za obitelji s malom djecom do zahtjevnijih uspona za iskusne planinare.

Unsplash

Najpopularnije staze za osvajanje Sljemena

Iako svaka staza ima svoju priču, neke su se tijekom godina izdvojile kao apsolutni favoriti među izletnicima. Sve su označene prepoznatljivim crveno-bijelim markacijama koje vas sigurno vode kroz šumske labirinte.

Leustekova staza: Planinarski klasik za cijelu obitelj

Vjerojatno najpoznatija i najposjećenija staza na Medvednici, Leustekova staza idealan je odabir za one koji se tek upoznaju s planinarenjem. Duga je oko šest kilometara i karakterizira je konstantan, ali umjeren uspon koji ne predstavlja prevelik izazov. Zbog svoje širine i uređenosti, pogodna je za obitelji, a uspon u prosječnom tempu traje između 90 i 120 minuta. Staza vas vodi kroz gustu šumu, a završava kod planinarskog doma Stara Lugarnica, poznatog po legendarnoj štrudli od jabuka, odličnom gulašu i ugodnoj atmosferi. Od doma do samog vrha Sljemena i TV tornja trebat će vam još 15-ak minuta laganog hoda.

Bikčevićeva staza: Kraća, ali intenzivnija ruta

Za one u nešto boljoj kondiciji, Bikčevićeva staza nudi brži, ali i strmiji put prema vrhu. Kreće s istočne strane parkirališta Bliznec i duga je oko 4,5 kilometara. Iako je prvi dio staze umjeren, uspon postaje sve intenzivniji kako se približavate cilju, a posljednji kilometar pravi je test izdržljivosti. Trud se itekako isplati jer staza vodi do Planinarskog doma Puntijarka, najvećeg doma na Medvednici koji je otvoren svaki dan i nudi okrjepu umornim planinarima. Za uspon će vam trebati između 60 i 90 minuta, ovisno o tempu.

Unsplash

Istražite skrivene dragulje i povijesne puteve

Osim najpopularnijih ruta, Medvednica krije i brojne druge staze koje vrijedi istražiti.

Jedna od njih je Poučna staza Miroslavec (Staza 13), koja kreće iz Šestina i vodi pokraj omiljenog izletišta Kraljičin zdenac prema Planinarskom domu Grafičar. Usput možete posjetiti i obnovljeni rudnik Zrinski, gdje se u 16. stoljeću vadilo srebro, te naučiti nešto o teškom životu tadašnjih rudara.

Posebno mjesto u srcima zaljubljenika u Medvednicu zauzima Horvatovih 500 stuba. Ovaj jedinstveni kameni put djelo je novinara Vladimira Horvata, koji je vlastitim rukama tijekom sedam godina izgradio stubište kako bi planinarima omogućio pristup inače nepristupačnim dijelovima planine. Šetnja ovim stubama nudi prekrasne vidike i jedinstven doživljaj stapanja ljudskog rada i prirode.

Unsplash

Priprema je ključ uspjeha

Bez obzira koju stazu odabrali, važno je biti adekvatno pripremljen. Nosite slojevitu odjeću, čvrste i udobne cipele te ponesite dovoljno vode. Iako je pokrivenost signalom uglavnom dobra, uvijek je pametno imati napunjen mobitel. Ne zaboravite da ste u prirodi – poštujte je i ne ostavljajte smeće za sobom.

Dan proveden na Medvednici više je od običnog izleta. To je prilika da se isključite iz užurbane svakodnevice, napunite baterije svježim zrakom i stvorite uspomene. A kada na kraju uspona sjednete u jedan od planinarskih domova i nagradite se porcijom graha s kobasicom, znat ćete da ste doživjeli ono najbolje što Zagreb i njegova planina nude. Više informacija o stazama možete pronaći na stranicama Hrvatskog planinarskog saveza.