Muškarac kojem ne možemo odoljeti: Vrag je u detaljima - i to crvenim

Poruka ovog stylinga je jasna - muška moda na špici više nije rezervirana samo za sigurnu klasiku. Uz dobar kroj i pokoji hrabar akcent, rezultat može biti kombinacija koja se pamti. A ova se definitivno pamti

Na zagrebačkoj špici prošle je subote, na Dan zaljubljenih, elegancija dobila svoje najjače izdanje. Ne čudi što je zapeo za oko Dosadnom Fotografu koji je ekskluzivno za Žena.hr snimio ove fotografije. Šarmantan je gospodin pokazao kako klasično muško odijelo može izgledati moderno, odvažno i besprijekorno stilizirano i to uz samo jedan dva upečatljiva detalja.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Sivi sako sitnog uzorka nosi dozu britanske profinjenosti, dok crni prsluk i bijela košulja stvaraju čistu, sofisticiranu bazu. No pravi statement komad je jarko crvena kravata - savršen hommage Valentinovu - koja cijeloj kombinaciji daje energiju i karakter. Crvena se suptilno ponavlja i na čarapama, što otkriva promišljenost stylinga i smisao za detalje. Gospodinu izvrsno stoje i tamne okrugle sunčane naočale, riječ je o modelu VAVA Black Label, inspiriranom Bauhaus stilom.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Crne hlače besprijekornog kroja i lakirane cipele dodatno naglašavaju savršenu mušku eleganciju. Sve u svemu, ovaj outfit balansira između klasične poslovne estetike i modnog samopouzdanja, bez imalo pretjerivanja.