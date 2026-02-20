Muškarac kojem ne možemo odoljeti: Vrag je u detaljima - i to crvenim
Na zagrebačkoj špici prošle je subote, na Dan zaljubljenih, elegancija dobila svoje najjače izdanje. Ne čudi što je zapeo za oko Dosadnom Fotografu koji je ekskluzivno za Žena.hr snimio ove fotografije. Šarmantan je gospodin pokazao kako klasično muško odijelo može izgledati moderno, odvažno i besprijekorno stilizirano i to uz samo jedan dva upečatljiva detalja.
Sivi sako sitnog uzorka nosi dozu britanske profinjenosti, dok crni prsluk i bijela košulja stvaraju čistu, sofisticiranu bazu. No pravi statement komad je jarko crvena kravata - savršen hommage Valentinovu - koja cijeloj kombinaciji daje energiju i karakter. Crvena se suptilno ponavlja i na čarapama, što otkriva promišljenost stylinga i smisao za detalje. Gospodinu izvrsno stoje i tamne okrugle sunčane naočale, riječ je o modelu VAVA Black Label, inspiriranom Bauhaus stilom.
Crne hlače besprijekornog kroja i lakirane cipele dodatno naglašavaju savršenu mušku eleganciju. Sve u svemu, ovaj outfit balansira između klasične poslovne estetike i modnog samopouzdanja, bez imalo pretjerivanja.