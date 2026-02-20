403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
DETALJ MIJENJA SVE

Povratak romantičnog klasika: Košulje s mašnama su must-have komad

Žena.hr
20. veljače 2026.
Povratak romantičnog klasika: Košulje s mašnama su must-have komad
Zara
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Ovog proljeća posebno se ističu statement modeli s upečatljivim detaljima, a među njima apsolutnu pažnju osvajaju košulje s mašnama. Ovaj ženstveni i efektni dodatak pretvara klasičnu košulju u modni komad koji podiže svaki look, bilo da je riječ o poslovnoj kombinaciji ili ležernom dnevnom outfitu

Košulje su već desetljećima jedan od temeljnih komada svake garderobe. Bez obzira na sezonu i trendove, uvijek pronalaze svoje mjesto u svakodnevnim kombinacijama jer su praktične, elegantne i lako prilagodljive različitim stilovima. Od klasičnih bijelih modela do romantičnih i razigranih verzija, košulja se iz godine u godinu iznova interpretira, dokazujući da je riječ o modnom klasiku koji nikada ne izlazi iz mode.

Ovog proljeća košulje dobivaju novo, upečatljivo lice. Umjesto minimalističkih krojeva, u fokus dolaze statement modeli s naglašenim detaljima koji privlače pažnju i čine cijeli outfit zanimljivijim. Volani, prozirni materijali i dekorativni ovratnici samo su neki od elemenata koji dominiraju kolekcijama, no posebno se ističe jedan trend – košulje s mašnama. Ovaj romantični detalj vraća ženstvenost u svakodnevne kombinacije i podsjeća na profinjenu estetiku prošlih desetljeća, ali u modernoj i nosivoj verziji.

Košulje s mašnama djeluju efektno već same po sebi, pa im nije potrebno mnogo dodataka kako bi izgled bio zaokružen. Mašna na ovratniku ili uz izrez daje dozu elegancije i sofisticiranosti, ali istovremeno može djelovati i razigrano, ovisno o materijalu i kroju. Upravo zato ovaj model lako prelazi iz poslovnih kombinacija u ležernije, dnevne outfite, čineći ga izuzetno svestranim komadom za proljetnu sezonu.

Ako želiš postići elegantan i profesionalan izgled, košulju s mašnom možeš kombinirati s klasičnim hlačama visokog struka ili suknjom A-kroja. U takvom izdanju mašna postaje glavni modni naglasak, dok ostatak kombinacije ostaje jednostavan i skladan. Za opuštenije prilike, nosi je uz traperice ravnog kroja i balerinke ili mokasinke, čime ćeš postići spoj romantike i svakodnevne udobnosti. Posebno su popularni modeli od laganih, lepršavih materijala koji lijepo prate pokret i dodatno naglašavaju ženstvenost cijelog stylinga.

Košulje s mašnama ovog proljeća nisu rezervirane samo za posebne prigode, već postaju ključni statement komad koji lako podiže i najjednostavniju kombinaciju. Bilo da ih nosiš uz poslovne komade ili u casual varijanti, one unose dozu elegancije i osobnosti u svaki look. Na kraju, donosimo favorite košulja s mašnama iz high street ponude koji savršeno prate ovaj romantični, ali moderan trend sezone.

Povratak romantičnog klasika: Košulje s mašnama su must-have komad
H&M - 19,99 €

Povratak romantičnog klasika: Košulje s mašnama su must-have komad
Mohito - 11,99 €

Povratak romantičnog klasika: Košulje s mašnama su must-have komad
Reserved - 35,99 €

Povratak romantičnog klasika: Košulje s mašnama su must-have komad
Mango - 49,99 €

Povratak romantičnog klasika: Košulje s mašnama su must-have komad
Mango - 39,99 €

Povratak romantičnog klasika: Košulje s mašnama su must-have komad
Mango - 39,99 €

Povratak romantičnog klasika: Košulje s mašnama su must-have komad
Zara - 29,95 €

Povratak romantičnog klasika: Košulje s mašnama su must-have komad
Zara - 29,95 €

Povratak romantičnog klasika: Košulje s mašnama su must-have komad
Zara - 29,95 €

Povratak romantičnog klasika: Košulje s mašnama su must-have komad
Zara - 35,95 €

Povratak romantičnog klasika: Košulje s mašnama su must-have komad
Zara - 25,95 €

Povratak romantičnog klasika: Košulje s mašnama su must-have komad
Zara - 27,95 €

Pročitajte još o:
KošuljeStatement KomadiModa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DETALJ MIJENJA SVE
Povratak romantičnog klasika: Košulje s mašnama su must-have komad