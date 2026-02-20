Povratak romantičnog klasika: Košulje s mašnama su must-have komad

Ovog proljeća posebno se ističu statement modeli s upečatljivim detaljima, a među njima apsolutnu pažnju osvajaju košulje s mašnama. Ovaj ženstveni i efektni dodatak pretvara klasičnu košulju u modni komad koji podiže svaki look, bilo da je riječ o poslovnoj kombinaciji ili ležernom dnevnom outfitu

Košulje su već desetljećima jedan od temeljnih komada svake garderobe. Bez obzira na sezonu i trendove, uvijek pronalaze svoje mjesto u svakodnevnim kombinacijama jer su praktične, elegantne i lako prilagodljive različitim stilovima. Od klasičnih bijelih modela do romantičnih i razigranih verzija, košulja se iz godine u godinu iznova interpretira, dokazujući da je riječ o modnom klasiku koji nikada ne izlazi iz mode.

Ovog proljeća košulje dobivaju novo, upečatljivo lice. Umjesto minimalističkih krojeva, u fokus dolaze statement modeli s naglašenim detaljima koji privlače pažnju i čine cijeli outfit zanimljivijim. Volani, prozirni materijali i dekorativni ovratnici samo su neki od elemenata koji dominiraju kolekcijama, no posebno se ističe jedan trend – košulje s mašnama. Ovaj romantični detalj vraća ženstvenost u svakodnevne kombinacije i podsjeća na profinjenu estetiku prošlih desetljeća, ali u modernoj i nosivoj verziji.

Košulje s mašnama djeluju efektno već same po sebi, pa im nije potrebno mnogo dodataka kako bi izgled bio zaokružen. Mašna na ovratniku ili uz izrez daje dozu elegancije i sofisticiranosti, ali istovremeno može djelovati i razigrano, ovisno o materijalu i kroju. Upravo zato ovaj model lako prelazi iz poslovnih kombinacija u ležernije, dnevne outfite, čineći ga izuzetno svestranim komadom za proljetnu sezonu.

Ako želiš postići elegantan i profesionalan izgled, košulju s mašnom možeš kombinirati s klasičnim hlačama visokog struka ili suknjom A-kroja. U takvom izdanju mašna postaje glavni modni naglasak, dok ostatak kombinacije ostaje jednostavan i skladan. Za opuštenije prilike, nosi je uz traperice ravnog kroja i balerinke ili mokasinke, čime ćeš postići spoj romantike i svakodnevne udobnosti. Posebno su popularni modeli od laganih, lepršavih materijala koji lijepo prate pokret i dodatno naglašavaju ženstvenost cijelog stylinga.

Košulje s mašnama ovog proljeća nisu rezervirane samo za posebne prigode, već postaju ključni statement komad koji lako podiže i najjednostavniju kombinaciju. Bilo da ih nosiš uz poslovne komade ili u casual varijanti, one unose dozu elegancije i osobnosti u svaki look. Na kraju, donosimo favorite košulja s mašnama iz high street ponude koji savršeno prate ovaj romantični, ali moderan trend sezone.

H&M - 19,99 €

Mohito - 11,99 €

Reserved - 35,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 39,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 27,95 €