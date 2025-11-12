Catherine Zeta-Jones kao da ne stari: Pokazala lice bez bora i zavidnu figuru u crvenoj haljini

Osim istančanim modnim stilom, popularna glumica uvijek iznenadi svojom ljepotom

Catherine Zeta-Jones jedna je od najistaknutijih britanskih glumica svoje generacije, a osim glumačkim talentom, pažnju privlači svojom ljepotom i modnim stilom.

Nedavno se pojavila na FYC događaju u New Yorku, odjevena u sofisticiranu i jednostavnu haljinu. Odabrala je dugački model koji je pratio liniju tijela, a crvena boja savršeno je istaknula njezinu zavidnu figuru. Uz haljinu je nosila popularni model visokih crnih čizama na petu, što je dodatno naglasilo njezin istančan stil.

Osim jednostavnom, a efektnom kombinacijom, popularna glumica uvijek oduševljava svojom ljepotom. Iznenadila je jednostavnom i prirodnom šminkom čime je postigla glowy look. Crveni ruž savršeno se uklopio uz crvenu haljinu. Njezina bujna kosa bila je zvijezda outfita, a volumen je postignut glamuroznim 'holivudskim' valovima.

Catherine je dokaz da je manje nekad zaista više te da se i u šestom desetljeću može izgledati mladoliko i njegovano.