Olivia Wilde zablistala u predivnoj boho haljini dizajnera kojeg obožava i Severina

Haljine ovog dizajnera izgledaju kao iz bajke, elegantne i posebne

Olivia Wilde ponovno je oduševila modnim odabirom na Zimmermann reviji za proljeće/ljeto 2026. koja se održala tijekom pariškog Tjedna mode. Glumica i redateljica, koja je poznata po svom sofisticiranom stilu, odabrala je predivnu bež haljinu s volanima koja je savršeno naglasila njezin besprijekoran modni stil. Haljina je imala boho i romantični prizvuk, a kroj koji je stegnut u struku smeđim kožnim remenom dodatno je isticao njezinu figuru.

Kako bi dodatno upotpunila svoj look, Wilde je odabrala ležernu smeđu kožnu torbicu koja je savršeno pristajala uz njezin outfit, a za frizuru i make-up odlučila se za prirodni izgled, što je još više naglasilo njezinu prirodnu ljepotu. Kompletan look bio je elegantan i nenametljiv, s naglaskom na udobnost i jednostavnost.

Zimmermann je dizajner kojeg vole i poznate Hrvatice poput Severine koja je elegantnu haljinu poznatog dizajnera nosila ovog ljeta i sve ostavila bez daha.