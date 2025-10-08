Olivia Wilde zablistala u predivnoj boho haljini dizajnera kojeg obožava i Severina
Olivia Wilde ponovno je oduševila modnim odabirom na Zimmermann reviji za proljeće/ljeto 2026. koja se održala tijekom pariškog Tjedna mode. Glumica i redateljica, koja je poznata po svom sofisticiranom stilu, odabrala je predivnu bež haljinu s volanima koja je savršeno naglasila njezin besprijekoran modni stil. Haljina je imala boho i romantični prizvuk, a kroj koji je stegnut u struku smeđim kožnim remenom dodatno je isticao njezinu figuru.
Kako bi dodatno upotpunila svoj look, Wilde je odabrala ležernu smeđu kožnu torbicu koja je savršeno pristajala uz njezin outfit, a za frizuru i make-up odlučila se za prirodni izgled, što je još više naglasilo njezinu prirodnu ljepotu. Kompletan look bio je elegantan i nenametljiv, s naglaskom na udobnost i jednostavnost.
Zimmermann je dizajner kojeg vole i poznate Hrvatice poput Severine koja je elegantnu haljinu poznatog dizajnera nosila ovog ljeta i sve ostavila bez daha.