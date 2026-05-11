Modna katastrofa na dodjeli BAFTA TV nagrada: Premali korzet jedva je izdržao

Dok su se najveće zvijezde britanske televizije okupljale u londonskom Royal Festival Hallu kako bi proslavile svoja postignuća na dodjeli BAFTA TV nagrada, jedna je osoba ukrala svu pažnju na crvenom tepihu, i to ne zbog nominacije. Manekenka i televizijska ličnost Christine McGuinness pobrinula se da svi pričaju o njoj, no nažalost, razlog je bio potpuni modni promašaj koji je otkrio više nego što je sakrio.

Profimedia

McGuinness se pojavila u kombinaciji koja je izazvala pomutnju i lavinu negativnih komentara. Njezin odabir sastojao se od korzeta boje breskve s detaljima ruža i crne suknje, no problem je bio u kroju koji je bio daleko od idealnog.

Profimedia

Korzet brenda House of Alvin očito je bio premalen za Christine i neudobno je stiskao njezino poprsje, stvarajući neugodan i vulgaran dojam. Da stvar bude gora, suknju je dizajnirala Sydney Lane, što znači da dva dijela odjeće nisu bila usklađena cjelina, a to se i vidjelo.

Profimedia

Britanski mediji i modni kritičari nisu štedjeli riječi, opisujući njezino izdanje kao "jeftino" i potpuno neprikladno za tako prestižan događaj.