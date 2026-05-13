Ako želite moderno vjenčanje u Splitu, odgovor je - Allora

Allora je od svog otvorenja postala jedno od najživljih mjesta splitske gastro scene – prostor u kojem se spajaju suvremena mediteranska kuhinja, dizajn, glazba i atmosfera zbog koje se večeri često produže dugo nakon večere. No uz već prepoznatljiv brunch koncept, večernji program i dinamičnu gastronomsku ponudu, Allora danas sve snažnije razvija i novu dimenziju svog identiteta – postaje mjesto za vjenčanja i proslave onih koje žele nešto drugačije.

Smještena na Poljičkoj cesti 28a, Allora donosi koncept moderne mediteranske oaze koja se prirodno prilagođava intimnim vjenčanjima, elegantnim večerama i privatnim eventima. Unutarnji prostor kombinira suvremeni minimalizam i toplinu prirodnih materijala, dok velika terasa okružena zelenilom, lounge atmosfera i promišljeni detalji stvaraju ambijent koji istovremeno djeluje urbano, opušteno i sofisticirano.

Upravo je taj spoj estetike, gastronomije i atmosfere razlog zbog kojeg se Allora sve češće pozicionira kao nova splitska adresa za moderne proslave vjenčanja. U gradu u kojem je sve izazovnije pronaći prostor koji odgovara suvremenim estetskim i konceptualnim očekivanjima vjenčanja, Allora se prirodno istaknula kao mjesto koje nudi drugačiji pristup. Umjesto klasičnih formata, ovdje je naglasak na iskustvu – dugim stolovima, vrhunskoj hrani, koktelima, glazbi i atmosferi koja više podsjeća na elegantnu mediteransku večeru nego na tradicionalnu svadbenu formu.

Kulinarski koncept pritom ostaje jedan od glavnih aduta prostora. Temelji se na vrhunskim namirnicama, suvremenom mediteranskom pristupu i pažljivo osmišljenoj ponudi hrane i pića, koja se u potpunosti prilagođava željama i konceptu svakog para. Od menija i vinske karte do cocktail ponude i same atmosfere večeri, naglasak je na personaliziranom iskustvu i detaljima koji svaku proslavu čine posebnom.

Kako bi dodatno predstavila mogućnosti prostora u wedding i event segmentu, Allora je realizirala posebno osmišljeni editorijal nastao u suradnji s nizom poznatih imena domaće wedding i kreativne scene. Kroz moderan vizualni pristup, naglasak je stavljen na suvremenu estetiku vjenčanja, detalje, atmosferu i doživljaj prostora, potvrđujući Alloru kao mjesto koje prati nove trendove i otvara prostor drugačijim konceptima proslava.

Fotografiju i organizaciju editorijala potpisuju Ivan Gudić i Croatia4You Weddings. Cvjetnu scenografiju osmislila je Mirela Floral Design, dok su mladenci stilizirani u kreacijama kuća Veštit i Glamour Sposa. Za beauty segment pobrinula se Tihana Jukić iz Jolie Studija, a slatki dio priče potpisuje Dolcemania. Vizualni identitet dodatno je oblikovan kroz detalje Paloma Invitea, dok je Classic Lugo osigurao oldtimer kao scenografski element, a Ra Medija zaokružila cijeli projekt kroz content i storytelling pristup.

Allora tako nastavlja graditi identitet mjesta koje nije rezervirano samo za ručkove i večere, nego za iskustva, druženja i trenutke koji ostaju u sjećanju – uključujući i one najvažnije.