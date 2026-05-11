Glamur, drama i gola koža: Ove žene obilježile su BAFTA TV nagrade 2026.

U londonskom Royal Festival Hallu održana je dodjela BAFTA televizijskih nagrada 2026., jedan od najvažnijih događaja britanske televizijske scene. Crveni tepih bio je u znaku spoja klasičnog glamura, smjelih krojeva i jarkih boja, dok su zvijezde malih ekrana pokazale svoja najzapaženija modna izdanja.

Večer su obilježile upečatljive nijanse poput vatreno crvene i sunčano žute, koje su nosile zvijezde poput Jodie Whittaker i Rose Ayling-Ellis, dok je Adjoa Andoh privukla pažnju u odvažnom narančastom kompletu. Uz boje, istaknule su se i hrabre kreacije - Amanda Holden u srebrnom grudnjaku i prozirnoj suknji te AJ Odudu u neobičnoj crnoj haljini s efektnim izrezom.

Unatoč dominaciji boja i avangardnih krojeva, mnoge su se dame odlučile za bezvremensku eleganciju. Erin Doherty, jedna od zvijezda nagrađivane serije 'Adolescencija', izgledala je besprijekorno u jednostavnoj crnoj drapiranoj haljini bez naramenica koja je savršeno istaknula njezinu siluetu. Glumica Aimee Lou Wood unijela je dašak gotičkog glamura u dramatičnoj crnoj haljini sa srebrnim kopčama, a Dani Dyer odabrala je profinjenu crnu toaletu klasičnog kroja.