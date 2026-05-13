Gastro
VRIJEME JE ZA PARTY

Svjetski dan koktela: Deset recepata s kojima ne možete pogriješiti

Ana Ivančić
13. svibnja 2026.
Profimedia
Bilo da se odlučite za provjerenu klasiku ili bezalkoholno osvježenje, Svjetski dan koktela savršena je prilika da se poigrate okusima. Priprema koktela kod kuće više je od samog miješanja pića - to je kreativan proces i mali ritual koji svaki trenutak može učiniti posebnim

Svaki 13. svibanj rezerviran je za slavlje u čaši. Na taj dan obilježava se Svjetski dan koktela, prisjećajući se datuma iz 1806. godine kada je u njujorškom časopisu prvi put objavljena definicija koktela. Urednik Harry Croswell opisao ga je kao "stimulirajuće piće, sastavljeno od alkoholnog pića bilo koje vrste, šećera, vode i gorkih napitaka". Iako su se recepture od tada razvile u pravu umjetnost, osnova je ostala ista - stvoriti trenutak užitka. Bilo da ste iskusni miksolog ili tek početnik, donosimo deset provjerenih recepata s kojima ćete nazdraviti ovom danu sa stilom.

Za ljubitelje klasike: Sedam legendarnih koktela

Postoje pića koja nadilaze trendove i čija popularnost ne jenjava. Riječ je o klasicima koji se temelje na savršenoj ravnoteži okusa i kvalitetnim sastojcima. Oni su temelj svakog dobrog bara, ali i jednostavni za pripremu kod kuće.

Mojito je sinonim za osvježenje. Ovaj kubanski klasik idealan je za tople proljetne dane, a njegova tajna leži u svježini sastojaka. Za pripremu vam treba 50 ml bijelog ruma, 25 ml svježeg soka od limete, dvije žličice šećera i šaka svježe metvice. U visoku čašu stavite listove metvice i šećer te ih lagano zgnječite kako bi otpustili aromu. Dodajte sok limete i rum, promiješajte, napunite čašu drobljenim ledom i dopunite mineralnom vodom.

Pexels

Margarita je koktel koji slavi tekilu. Oštar, citrusan i nevjerojatno osvježavajuć, ovaj meksički favorit sastoji se od 50 ml tekile, 25 ml soka od limete i 20 ml Triple Sec likera od naranče. Ne zaboravite ključan detalj - rub čaše natrljajte kriškom limete i uronite u sol. Sve tekuće sastojke snažno protresite u shakeru s ledom i procijedite u pripremljenu čašu.

Proslavljen u popularnoj kulturi, Cosmopolitan je puno više od ružičastog pića. On je elegantan, vibrantan i savršeno uravnotežen. Pomiješajte 40 ml citrusne votke, 15 ml likera Cointreau, 30 ml soka od brusnice i 15 ml svježeg soka limete. Nakon što sve dobro protresete u shakeru s ledom, procijedite u ohlađenu martini čašu i ukrasite koricom naranče.

Za one koji cijene gorke note, Negroni je apsolutni pobjednik. Ovaj talijanski aperitiv poznat je po svojoj jednostavnosti i savršenom omjeru od tri sastojka: 30 ml gina, 30 ml Camparija i 30 ml slatkog crvenog vermuta. Sastojke pomiješajte u čaši s ledom, procijedite u nisku čašu s velikom kockom leda i ukrasite kriškom naranče.

Pexels

Old Fashioned vraća nas korijenima koktela. Cijenjen zbog svoje jednostavnosti, u prvi plan stavlja kvalitetan viski. U niskoj čaši otopite kocku šećera s nekoliko kapi Angostura bittera i malo vode. Dodajte veliku kocku leda, prelijte sa 60 ml bourbona ili raženog viskija i lagano promiješajte. Za kraj, koricom naranče prođite po rubu čaše i ubacite je u piće.

Kada trebate energiju, Espresso Martini je savršen izbor. Spoj kave i votke stvara bogat i kremast koktel. Potrebno vam je 50 ml votke, 25 ml likera od kave i 25 ml svježe pripremljenog i ohlađenog espressa. Sve sastojke snažno tresite u shakeru s ledom kako bi se stvorila prepoznatljiva pjena, a zatim procijedite u martini čašu i ukrasite s tri zrna kave.

Za opušteno druženje, malo što može nadmašiti Aperol Spritz. Njegova jarka boja i gorko-slatki okus osvojili su svijet. U veliku vinsku čašu punu leda ulijte 90 ml prošeka, 60 ml Aperola i 30 ml mineralne vode. Lagano promiješajte i ukrasite kriškom naranče.

Osvježenje bez kompromisa: Tri bezalkoholna favorita

Uživanje u koktelima ne mora uključivati alkohol. Postoje deseci provjerenih recepata za bezalkoholne verzije koje su jednako ukusne i vizualno privlačne, a idealne su za svaku prigodu.

Bezalkoholni Mojito nudi svu svježinu originala. U visokoj čaši zgnječite listove svježe metvice s dvije žličice šećera i sokom jedne limete. Dodajte drobljeni led, napunite čašu mineralnom vodom i dobro promiješajte.

Shirley Temple je bezvremenski klasik nazvan po slavnoj dječjoj glumici. U visoku čašu s ledom ulijte 150 ml ginger alea (ili nekog drugog gaziranog pića poput Spritea), a zatim polako dodajte 20 ml grenadine sirupa koji će elegantno potonuti na dno. Ukrasite maraskino trešnjom za potpuni doživljaj.

Pexels

Za tropski bijeg od svakodnevice tu je bezalkoholna Piña Colada. U blenderu pomiješajte 400 ml soka od ananasa, 400 ml kokosovog mlijeka i sok jedne limete. Miksajte dok ne dobijete glatku, kremastu smjesu i poslužite u visokoj čaši ukrašenoj kriškom ananasa.

