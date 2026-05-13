Neobični prizori sa Sljemena: Svibanj je, a ljudi prave snjegoviće

Jučerašnji pad temperature nije donio samo kišu i hladno vrijeme, već i - snijeg. Zagrebačka Medvednica od proljetne destinacije za izlete ponovno se zabijelila. Livade, drveće, cvijeće i staze prekrivene su snijegom, što je prilično neobično za ovo doba godine. Dok su se neki već kupali u moru ovoga proljeća, sada s toplim jaknama šeću Sljemenom i uživaju u krajoliku pod snijegom. Netko je napravio i snjegovića. Pogledajte fotografije!