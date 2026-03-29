Nostalgija koja traje: 5 modela hlača iz 90-ih koje opet viđamo posvuda

Povratak trendova iz devedesetih i dalje dominira modnom scenom, a nostalgija za tim razdobljem nikada nije bila izraženija. Među ključnim komadima ističu se hlače koje su obilježile to razdoblje – a sada se vraćaju kao nezaobilazan dio moderne garderobe

Povratak trendova iz devedesetih ne pokazuje znakove usporavanja – dapače, čini se da je nostalgija za tim razdobljem snažnija nego ikad. Moda tog vremena nosila je posebnu dozu neopterećenosti, jednostavnosti i autentičnosti koja danas ponovno djeluje osvježavajuće. Estetika inspirirana likom Carolyn Bessette Kennedy postala je svojevrsni sinonim za minimalističku eleganciju: čiste linije, neutralne nijanse i dojam da se stil događa bez previše truda.

Devedesete su bile razdoblje u kojem moda nije težila prenaglašenosti, već suptilnoj sofisticiranosti. Upravo ta ravnoteža između ležernog i uglađenog danas ponovno definira suvremene kolekcije. Na pistama i ulicama vraćaju se krojevi koji su nekada činili osnovu garderobe – a među njima posebno mjesto zauzimaju hlače. U nastavku izdvajamo pet modela koji su obilježili 90-te, a u 2026. ponovno dominiraju modnom scenom.

Capri hlače

Capri hlače možda na prvi pogled djeluju kao komad koji je teško uklopiti, no upravo u tome leži njihov šarm. Skraćena duljina i jednostavan kroj savršeno se uklapaju u minimalističku estetiku devedesetih. Danas ih ponovno viđamo u kombinaciji s decentnim sandalama ili cipelama na petu te jednostavnim topovima, što im daje suvremenu, ali i dalje nenametljivu notu.

Cropped hlače

Kod ovog modela ključnu ulogu igra kroj. Skraćene hlače s čistim linijama i preciznim rezom bile su zaštitni znak poslovno-ležernog stila devedesetih,, a nosile su ih modne ikone poput Carolyn Bessette Kennedy, Gwyneth Paltrow i Winone Ryder. Danas ih ponovno viđamo u kombinaciji s mokasinkama, gležnjačama ili jednostavnim cipelama, što ih čini idealnim izborom za svakodnevne, ali dotjerane kombinacije.

Cigarette traperice

Uske, ravno rezane traperice koje prate liniju noge bez pretjeranog naglašavanja siluete ponovno su u fokusu. Odišu jednostavnošću i elegancijom te djeluje profinjenije od opuštenijih, širokih krojeva. Ovaj tip traperica bio je omiljen među ikonama devedesetih poput Cindy Crawford i Courteney Cox, a i danas se lako uklapaju u minimalističke outfite - osobito uz klasične komade poput sakoa ili jednostavne bijele majice.

Bootcut hlače

Bootcut hlače, koje prate liniju noge i blago se šire pri dnu, vraća se kao suptilna alternativa ravnim i širokim modelima. U devedesetima ih je često nosila Cameron Diaz, a ključ njihovog autentičnog izgleda bio je srednje visoki struk. Ovaj tip hlača stvara izduženu siluetu i posebno dobro izgleda u kombinaciji s cipelama na petu ili čizmama.

Cargo hlače

Cargo hlače vraćaju se u nešto suptilnijem izdanju nego što ih pamtimo. Umjesto naglašeno sportskog dojma, danas je fokus na neutralnim tonovima i opuštenim krojevima. Inspiraciju za njihovo nošenje u duhu kasnih devedesetih pronalazimo kod Jennifer Aniston, koja ih je kombinirala s jednostavnim topovima i ležernom obućom, stvarajući nenametljiv, ali stiliziran look.

