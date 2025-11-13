Moćni u crnom: Par sa špice u atraktivnoj kombinaciji s kojom ne možete pogriješiti

Pojavili su se u jednostavnoj, ali efektnoj kombinaciji i pokazali da su vjerni klasičnom stilu koji uvijek prolazi

Na zagrebačkoj špici uvijek viđamo zanimljivo odjevene pojedince. Bilo da prate trendove ili su vjerni svome stilu, prolaznike uvijek oduševe svojim modnim izborom. Posebno nas razvesele zaljubljeni parovi savršeno modno usklađeni.

Upravo smo jedan takav zamijetili na hladnoj subotnjoj špici. Pojavili su se u jednostavnoj, ali efektnoj kombinaciji i pokazali da su vjerni klasičnom stilu koji uvijek prolazi. Njihove kombinacije idealan su izbor za one dane kad ne znamo što odjenuti.

Muškarac se odlučio za isprane, sivo-crne traperice s ušivenim ukrasima koje je upario s običnom crnom dolčevitom - nezaobilazan komad u zimskoj garderobi. Cijeli outfit zaokružio je kožnom jaknom s krznom koju je nosio raskopčanu. Cool naočale s neobičnim okvirima i čizme na vezanje s metalnim detaljima dale su frajerski štih.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Dama je odabrala sličnu kombinaciju koja je idealna za šetnju gradom. Topli crni džemper ukomponirala je s običnom kožnom crnom jaknom kraćeg kroja. Široke isprano-plave traperice klasičan su komad odjeće koji pristaje gotovo uz sve, a ova brineta ga je kombinirala s crnim čizmama i clutch torbicom.