Zagrebačka špica u punom sjaju: 15 najboljih outfita prosinca
31. prosinca 2025.

Odabrati najbolje outfite sa zagrebačke špice ovog prosinca nimalo nije bio lak zadatak. Posljednji mjesec u godini donio je obilje modnih inspiracija, a Zagrepčanke i Zagrepčani pokazali su da itekako znaju kako spojiti kreativnost, stil i modnu hrabrost. Od elegantnih zimskih klasika do odvažnih kombinacija koje plijene pažnju, špica je još jednom postala prava gradska modna pozornica. Prosinačke niske temperature nisu sputale maštu — naprotiv, potaknule su igru slojevima, teksturama i detaljima koji su svakodnevne šetnje pretvorili u modni statement.

